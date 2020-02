Apple propose des comptes de développeur gratuits dans huit autres pays pour les institutions à but non lucratif, les gouvernements et les édu

Apple a étendu la capacité des organisations éligibles à demander des exonérations de frais de compte de développeur aujourd’hui à huit autres pays, ce qui porte le total à 13 qui ont la possibilité d’obtenir des adhésions de développeur gratuites.

Apple a partagé la nouvelle sur son site développeur aujourd’hui:

Nous sommes heureux d’annoncer que l’adhésion au programme pour développeurs Apple est désormais disponible gratuitement pour les organisations éligibles basées en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Israël, en Italie, au Mexique et en Corée du Sud. Les organisations à but non lucratif, les établissements d’enseignement accrédités et les entités gouvernementales qui prévoient de distribuer uniquement des applications gratuites sur l’App Store peuvent demander la suppression de leur cotisation annuelle.

Pour les 13 pays du programme, Apple accepte les demandes de dispense de frais pour les comptes de développeur nouveaux et existants. Voici les conditions d’éligibilité:

Vous pouvez demander l’annulation des frais d’adhésion annuels au programme pour les développeurs Apple si vous êtes une organisation à but non lucratif, un établissement d’enseignement agréé ou une entité gouvernementale qui ne distribuera que des applications gratuites sur l’App Store et est basé dans un pays éligible. Apple examinera votre demande et vous contactera pour vous faire savoir si votre demande est approuvée.

L’exonération des frais permet aux organismes sans but lucratif et aux établissements d’enseignement et gouvernementaux d’économiser 99 $ par compte de développeur. Apprenez-en plus sur la façon de demander un compte gratuit ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: