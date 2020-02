Apple propose désormais son MacBook Pro 16 pouces officiellement remis à neuf à partir de 2039 $

Apple propose désormais le MacBook Pro 16 pouces en état officiellement remis à neuf avec des prix de 2 039 $ Expédié pour le modèle 2,6 GHz / 16 Go / 512 Go. Comme d’habitude, Apple expédie son équipement officiellement remis à neuf avec une garantie d’un an et tous les accessoires d’origine. Le MacBook Pro 16 pouces apporte un tout nouveau clavier dans le mélange, ainsi qu’un écran plus grand et plus haute résolution pour une expérience améliorée. Apple propose des modèles allant des spécifications de base aux variantes i9 haut de gamme avec RAM, stockage et graphiques améliorés. Vous obtiendrez également quatre ports Thunderbolt 3 ici et une batterie de 100 Wh conçue pour durer toute la journée. En savoir plus dans notre examen pratique.

Normalement, ce MacBook commence son prix à 2399 $, et à titre de comparaison, le prix le plus bas que nous avons vu d’Amazon est de 2099 $. Cependant, nous l’avons vu tomber à 2 000 $ une fois à l’état neuf auparavant dans une vente limitée.

Maintenant, avec vos économies ici, assurez-vous de saisir des accessoires indispensables. Mon hub USB-C go-to est de HyperDrive et est actuellement disponible pour 66,50 $ US expédiés lorsque vous coupez le coupon sur la page. Il prend en charge la charge relais HDMI, SD, microSD, USB 3.0 et même USB-C Power Delivery pour que vous n’utilisiez pas vraiment de ports latéraux tout en gagnant des capacités manquantes.

Vous recherchez d’autres bonnes affaires Apple? Assurez-vous de consulter notre guide Apple constamment mis à jour pour des ventes supplémentaires sur iPads, accessoires et bien plus encore.

Caractéristiques du MacBook Pro 16 pouces d’Apple:

Processeur Intel Core i7 / i9 à 8 cœurs de neuvième génération

Superbe écran Retina 16 pouces avec technologie True Tone

Touch Bar et Touch ID

SSD ultrarapide

Système à six haut-parleurs avec woofers à annulation de force

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!