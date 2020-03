Apple propose une collection gratuite de livres Apple

Plus tôt dans la journée, l’application Apple Books a envoyé une notification push offrant un Apple Book gratuit aux utilisateurs. La notification mentionnait des lectures pour les enfants, des mystères confortables et des livres audio pour toute la famille.

Très probablement destiné à aider les gens à passer le temps où une grande partie du monde connaît une distanciation sociale en raison de COVID-19, Apple propose une large gamme de titres gratuits dans divers genres. En parcourant la section, j’ai trouvé plusieurs titres que j’ai ramassés pour mes enfants et moi. Ma famille a pris l’habitude d’écouter des podcasts et des livres audio adaptés aux enfants sur le chemin de l’école, alors j’ai pris plusieurs titres pour le retour de notre trajet quotidien.

Je suis un utilisateur de Kindle et Audible de longue date, mais je viens de passer à Apple Books pour ma lecture quotidienne à l’aide d’un iPad Mini, alors j’utilise cette opportunité pour constituer ma bibliothèque de livres à lire. Cliquez ici pour voir la liste complète. Le lien ne vous amène pas à la même interface utilisateur Apple Books qu’en cliquant sur la notification push, mais il s’agit généralement du même contenu.

Voici quelques-uns des titres que j’ai choisis:

Beaucoup de titres gratuits sont le premier livre d’une série, donc cette collection est un excellent moyen de goûter une série avant d’acheter le tout.

Zac Hall a fait valoir que toute l’expérience Apple Books pouvait être révisée du point de vue des prix, et je suis d’accord avec lui. J’aimerais voir une option d’abonnement à Apple Books.

Si Apple voulait vraiment moderniser son entreprise de livres audio, elle pourrait correspondre à la fonctionnalité WhisperSync d’Amazon – la synchronisation entre les livres électroniques et les livres audio – mais je serais parfaitement satisfait d’une entreprise de livres audio avec abonnement simple avec streaming. J’apprécie vraiment les livres audio comme une forme de divertissement et d’apprentissage après avoir lu du texte sur un écran toute la journée.

Vous pouvez écouter beaucoup de livres audio en un mois, et les livres audio des nouvelles versions ne sont pas bon marché. Pour cette raison, vous pourriez imaginer que le service a des limites similaires à Audible – seulement un certain nombre de livres audio par mois. Mais il serait encore plus convaincant si Apple était plus agressif et construisait un service de streaming de livres audio qui fonctionnait plus comme Apple Music: créez votre bibliothèque et gardez l’accès aussi longtemps que vous êtes abonné.

Le streaming de livres audio qui pourrait propulser la lecture dans plus d’endroits n’a pas à être lié à un service d’abonnement, mais la refonte de la façon dont les livres audio sont livrés semble beaucoup plus susceptible d’être liée à un nouveau modèle de revenus pour Apple – au moins dans le climat actuel où Apple cherche des moyens de réduire sa dépendance à la croissance de l’iPhone pour la croissance des revenus.

Avez-vous acheté des livres Apple gratuits pendant cette promotion? Quels étaient tes préférés?

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: