Apple publie aujourd’hui sa deuxième version bêta pour développeur d’iOS 13.3.1 [U: Now available]

Mise à jour: iOS 13.3.1 beta 2, iPadOS 13.3.1 beta 2, macOS Catalina 10.15.3 beta 2, watchOS 6.1.2 beta 2 et tvOS 13.3.1 beta 2 maintenant disponibles pour les développeurs.

Apple publie aujourd’hui la deuxième version bêta des développeurs d’iOS 13.3.1 et d’iPadOS 13.3.1. Cela vient après un mois sans aucune nouvelle version bêta en raison des vacances. iOS 13.3.1 se concentre sur les corrections de bugs et les améliorations de performances.

Il est probable que l’un des bogues les plus notables corrigés dans iOS 13.3.1 soit lié au temps d’écran. Apple a confirmé le mois dernier qu’il travaillait sur un correctif pour un bug iOS qui permet aux enfants de contourner facilement les limites de communication du temps d’écran.

Si les contacts ne sont pas stockés dans iCloud, la fonction de limite de communication ne fonctionne pas comme elle le devrait. Si un numéro inconnu envoie un SMS au téléphone d’un enfant, l’application Messages donne à l’enfant la possibilité d’ajouter ce numéro de téléphone à ses contacts. Une fois ce numéro ajouté, l’enfant peut appeler, FaceTime ou envoyer un SMS à la personne.

Ce qui est censé se produire, c’est que lorsqu’un enfant essaie d’ajouter un nouveau contact, il devrait être présenté avec une invite de mot de passe pour le parent. C’est pour empêcher les enfants de communiquer avec des gens qui ne sont pas dans leurs contacts.

La société exécute également des tests avec macOS Catalina 10.15.3, watchOS 6.1.2 et tvOS 13.3.1, qui devraient également être mis à jour pour la deuxième version bêta. Si vous n’êtes pas développeur, vous pouvez installer de nouvelles versions iOS, macOS et tvOS via le programme logiciel Apple Beta, bien que les mises à jour y soient publiées avec un certain retard.

Vous avez repéré des changements majeurs dans la deuxième version bêta du développeur d’iOS 13.3.1? Faites-nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ .. On ne sait pas quand ces mises à jour seront publiées.

