Apple publie deux nouvelles vidéos montrant comment les affiches Apple TV + ont été conçues sur iPad

Apple a publié deux nouvelles vidéos en coulisses pour “For All Mankind” et “Dickinson”, mais ces vidéos ne se concentrent pas sur le spectacle lui-même. Au lieu de cela, les deux mettent en évidence le pouvoir créatif de l’iPad Pro et la façon dont les artistes derrière le spectacle l’ont utilisé pour créer les affiches de chaque série.

La première vidéo montre comment les affichistes Justin et Paige de Phantom City Creative ont créé deux des affiches de “For All Mankind”, la série originale d’Apple sur la course à l’espace.

“Le duo de designers et d’illustrateurs Justin et Paige détaille la création de leurs deux nouvelles affiches pour l’original d’Apple TV +, For All Mankind. Apprenez le processus créatif de deux professionnels de l’affiche, et comment ils ont pris un spectacle entier et l’ont mis en un seul l’image avec l’iPad Pro et l’Apple Pencil. “

La deuxième vidéo raconte comment l’illustratrice et peintre numérique Janice Sung a utilisé des formes naturelles et une inspiration dérivée du personnage de l’émission pour créer l’une des affiches de la série originale d’Apple “Dickinson”.

“L’illustratrice et peintre numérique Janice Sung discute de l’inspiration et du processus créatif de sa nouvelle affiche pour l’original d’Apple TV +, Dickinson, avec Hailee Steinfield. Découvrez son style et comment elle a utilisé l’iPad Pro et l’Apple Pencil pour apporter sa dernière vision à la vie.”