Apple publie la troisième version bêta du développeur d’iOS 13.4 et plus aujourd’hui [U]

Apple publie aujourd’hui la troisième version bêta des développeurs d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4. Cette mise à jour intervient une semaine après la deuxième version d’iOS 13.4 pour les développeurs. iOS 13.4 inclut de nouvelles fonctionnalités comme le partage de dossiers iCloud Drive et bien plus encore.

Mise à jour: Le troisième développeur bêta d’iOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2 et tvOS 13.4 est maintenant disponible. Apple publie également la troisième version bêta publique aujourd’hui, à l’exception de watchOS 6.2 qui n’est disponible que pour les développeurs.

L’un des changements les plus importants est que les développeurs peuvent désormais vendre les versions macOS et iOS de leurs applications en un seul achat. Apple indique que cette fonctionnalité sera lancée en mars 2020, date à laquelle nous prévoyons que iOS 13.4 sera rendu public.

iOS 13.4 apporte une modification majeure à l’application Mail en rétablissant la conception de la barre d’outils introduite dans iOS 13. Les mises à jour incluent également la prise en charge du partage de dossiers iCloud Drive, qui vous permet de partager un dossier une fois et que tout le monde puisse en voir le contenu. dossier à mesure qu’ils changent.

La mise à jour comprend également une nouvelle fonctionnalité CarKey qui apporte une prise en charge intégrée pour le déverrouillage, la conduite et le partage des clés de voiture NFC. Cela vous permettra de contrôler votre voiture équipée de NFC avec votre iPhone ou Apple Watch.

Vous pouvez regarder notre vidéo complète mettant en évidence toutes les modifications et nouvelles fonctionnalités dans iOS 13.4 et iPadOS 13.4 ici. D’autres changements mineurs incluent de nouveaux autocollants Memoji, de nouveaux contrôles Siri, le mappage des touches matérielles sur iPadOS, et plus encore.

Vous avez repéré des changements majeurs dans la troisième version bêta du développeur d’iOS 13.4? Faites-nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ ..

