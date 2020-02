Apple publie le premier développeur bêta d’iOS 13.4, watchOS 6.2, plus

Apple publiera aujourd’hui la première version bêta du développeur d’iOS 13.4. Cette mise à jour intervient après la sortie publique d’iOS 13.3.1 la semaine dernière, qui comprenait de nouveaux paramètres de confidentialité, des mises à jour de l’heure d’écran, etc.

Mise à jour: Apple a publié les premières versions bêta de développeur de macOS Catalina 10.15.4, iOS 13.4. iPadOS 13.4, watchOS 6.2 et tvOS 13.4. Lisez notre résumé complet de toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 13.4 ici.

Nous ne savons pas encore à quoi s’attendre dans iOS 13.4 et iPadOS 13.4. Les notes de publication d’Apple indiquent que la mise à jour comprend des corrections de bugs et des améliorations de performances, mais nous approfondirons une fois la mise à jour disponible.

Apple note ce qui suit à propos d’iOS 13.4 beta 1:

iOS 13.4 beta est disponible pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max à l’aide du profil de configuration. L’installation à l’aide de l’image de restauration n’est pas actuellement disponible pour ces modèles.

Vous voyez des changements majeurs dans la première version bêta du développeur d’iOS 13.4? Faites-nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ .. On ne sait pas quand la mise à jour sera publiée, mais nous prévoyons une version bêta publique bientôt.

