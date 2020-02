Apple publie les plongées profondes de la technologie Mac Pro et Pro Display XDR

Apple a publié aujourd’hui deux livres blancs incroyablement détaillés couvrant le Mac Pro et le Pro Display XDR. Ces documents «Présentation de la technologie» mettent en évidence le fonctionnement interne des deux nouveaux matériels Apple de qualité professionnelle.

Dans l’aperçu de la technologie Mac Pro, daté de février 2020, Apple détaille tout ce que vous devez savoir sur la machine tour. Il y a des détails sur l’architecture, le boîtier physique, différentes options de configuration et bien plus encore. Il y a aussi des images et des graphiques détaillés avec des annotations.

Par exemple, voici ce qu’Apple dit à propos de la carte Afterburner personnalisée dans le Mac Pro:

Afterburner a été conçu pour permettre aux fichiers natifs de la caméra d’être utilisés tout au long du flux de travail sans avoir besoin de proxy. Il le fait en déchargeant le décodage de toutes les saveurs du codec vidéo ProRes, y compris ProRes 422HQ, ProRes 4444, ProRes XQ et ProRes RAW, à l’exception des formats entrelacés qui sont actuellement décodés strictement dans le logiciel, et le débayer final de ProRes Images RAW réalisées sur le GPU.

Pendant ce temps, la présentation de la technologie Pro Display XDR couvre la plupart des mêmes catégories. Il y a des détails sur les modes de référence, les caractéristiques clés, la conception du boîtier et bien plus encore. Encore une fois, il y a de nombreux graphiques et images détaillés dans tout le document.

Voici ce que dit Apple à propos de la nano-texture Pro Display XDR:

Une version nano-texture du verre de protection est également disponible pour les professionnels

qui doivent travailler dans des environnements d’éclairage moins contrôlés et préfèrent un écran

avec un éblouissement encore réduit. La surface texturée est produite via un processus de gravure pour créer des nanostructures sur le verre. Le résultat est une finition mate innovante qui disperse efficacement les reflets lumineux pour moins d’éblouissement perçu, tout en minimisant l’impact sur la netteté, la couleur et le contraste.

Vous pouvez trouver le document complet de présentation de la technologie Mac Pro ici et le document Pro Display XDR ici. Les deux sont incroyablement détaillés, alors assurez-vous de vous installer pour une lecture approfondie.

