Apple publie un avertissement de bénéfices rares, déclare que le coronavirus réduira les revenus du T2 et les ventes d’iPhone

Confirmant la spéculation selon laquelle le coronavirus aura un impact négatif sur les résultats d’Apple, la société basée à Cupertino a publié aujourd’hui un bref communiqué de presse indiquant qu’elle s’attend à un manque à gagner ce trimestre en raison du virus. L’annonce ne devrait pas surprendre autant à la lumière des informations selon lesquelles des usines ferment en Chine, car les professionnels de la santé cherchent toujours activement à contenir le coronavirus et à l’empêcher de se propager davantage.

Comme le note Apple, l’impact du coronavirus sur l’entreprise est double. Encore une fois, certaines usines étant entièrement fermées ou fonctionnant à capacité partielle, l’offre globale sera plus faible. De plus, Apple note que tous ses magasins en Chine ont été fermés en raison du coronavirus.

Voici le communiqué de presse complet d’Apple:

Alors que la réponse de santé publique à COVID-19 se poursuit, nos pensées restent avec les communautés et les individus les plus profondément touchés par la maladie, et avec ceux qui travaillent sans relâche pour contenir sa propagation et pour soigner les malades. Apple fait plus que doubler notre don annoncé précédemment pour soutenir cet effort historique de santé publique.

Nos prévisions trimestrielles publiées le 28 janvier 2020 reflétaient les meilleures informations disponibles à l’époque ainsi que nos meilleures estimations sur le rythme de retour au travail après la fin des vacances prolongées du Nouvel An chinois le 10 février. Le travail commence à reprendre vers mais nous assistons à un retour à des conditions normales plus lent que prévu. Par conséquent, nous ne prévoyons pas respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux.

La première est que l’offre mondiale d’iPhone sera temporairement limitée. Bien que nos sites partenaires de fabrication d’iPhone soient situés en dehors de la province du Hubei – et bien que toutes ces installations aient rouvert – elles progressent plus lentement que prévu. La santé et le bien-être de chaque personne qui contribue à rendre ces produits possibles est notre priorité absolue, et nous travaillons en étroite consultation avec nos fournisseurs et experts en santé publique au fur et à mesure que cette rampe se poursuit. Ces pénuries d’iPhone affecteront temporairement les revenus du monde entier.

La seconde est que la demande de nos produits en Chine a été affectée. Tous nos magasins en Chine et bon nombre de nos magasins partenaires ont été fermés. De plus, les magasins ouverts fonctionnent à des heures réduites et avec un trafic client très faible. Nous rouvrons progressivement nos magasins de détail et continuerons de le faire aussi régulièrement et en toute sécurité que possible. Nos bureaux et centres de contact en Chine sont ouverts, et nos magasins en ligne sont restés ouverts tout au long.

En dehors de la Chine, la demande des clients dans nos catégories de produits et de services a été forte à ce jour et conforme à nos attentes.

La situation évolue et nous fournirons plus d’informations lors de notre prochain appel de résultats en avril. Apple est fondamentalement solide et cette perturbation de nos activités n’est que temporaire. Notre première priorité – maintenant et toujours – est la santé et la sécurité de nos employés, partenaires de la chaîne d’approvisionnement, clients et des communautés dans lesquelles nous opérons. Notre profonde gratitude va à ceux qui sont en première ligne face à cette urgence de santé publique.

