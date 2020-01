Apple publie un rapport de transparence sur les demandes de données du gouvernement

Apple a publié un rapport de transparence révélant des données sur les demandes d’informations émanant de gouvernements et de parties privées entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.

Une déclaration liminaire dit:

Apple s’engage très sérieusement à protéger vos données et nous travaillons dur pour fournir le matériel, les logiciels et les services les plus sécurisés disponibles. Nous pensons que nos clients ont le droit de comprendre comment leurs données personnelles sont gérées et protégées. Ce rapport fournit des informations sur les demandes reçues par Apple d’agences gouvernementales du monde entier et de parties privées américaines du 1er janvier au 30 juin 2019.

Dans le rapport, Apple décrit les différents types de demandes reçues des gouvernements et des particuliers concernant les appareils, les identifiants financiers, les comptes Apple ID, la sécurité nationale et plus encore. Des données substantielles indiquent le nombre de demandes reçues d’un certain nombre de pays, ainsi que le nombre d’appareils auxquels ces demandes se rapportent au total. Apple a également fourni un taux de pourcentage des cas où les demandes ont été satisfaites.

Malheureusement, le sujet d’actualité juteux sur la conformité aux demandes de sécurité nationale du gouvernement des États-Unis est couvert par la USA FREEDOM Act de 2015, donc Apple ne peut rapporter les données que sous forme de fourchettes de chiffres. Par exemple, en vertu du Foreign Intelligence Surveillance Act, Apple a reçu «entre 0 et 499» demandes concernant entre 11 000 et 11 499 utilisateurs / comptes. Cependant, il n’y a pas de chiffres concernant la conformité d’Apple à ces demandes particulières.

Le rapport dans son intégralité révèle cependant qu’Apple révèle quotidiennement d’innombrables demandes d’informations de toutes sortes de parties et de nombreuses nations différentes. Le niveau de conformité varie selon le pays, cependant, la grande majorité de toutes les données montrent qu’Apple peut et fait exécuter la plupart des demandes qu’elle reçoit. Leur portée varie, mais pourrait inclure des organismes chargés de l’application des lois qui aident les personnes dont les appareils ont été perdus ou volés, ou les personnes qui soupçonnent qu’elles ont été victimes de fraude financière.

Vous pouvez lire l’intégralité du rapport ici!

