Apple refuse à nouveau d’assister à une audience du Congrès sur la Chine et l’industrie des technologies

Apple a de nouveau décliné une demande de témoigner lors d’une audition au Congrès prévue en mars pour concentrer les relations de l’industrie technologique avec la Chine. Il s’agit de la deuxième audience de ce type à laquelle Apple a refusé de participer depuis novembre.

Le Washington Post rapporte que le sénateur républicain Josh Hawley a invité Apple et TikTok à comparaître lors d’une audience prévue pour le 4 mars. Les deux sociétés ont cependant refusé d’y assister, bien que TikTok ait déclaré qu’il “enverrait un haut responsable pour comparaître à une date non précisée plus tard”. Date.” Apple n’a fait aucun commentaire de ce genre.

Apple et TIkTok ont ​​ignoré une audience similaire en novembre dernier et ont fait face à de nombreuses critiques de la part de Hawley. Le sénateur a accusé TikTok de représenter le «danger de l’entrée des plateformes technologiques chinoises sur le marché américain» et Apple de représenter «le danger des opérations des entreprises technologiques américaines en Chine».

Hawley a également critiqué Apple pour avoir stocké des données iCloud d’utilisateurs chinois sur un serveur appartenant au gouvernement, ce que la loi l’exige. Le Washington Post explique:

Avec Apple, le sénateur républicain a fustigé le géant de l’iPhone lors de son audition l’année dernière pour avoir stocké localement les données des utilisateurs chinois conformément aux règles du gouvernement. Cette décision menace la sécurité des clients d’Apple compte tenu des vastes pouvoirs de surveillance de Pékin, a déclaré Hawley alors, même si Apple souligne qu’il n’a pas intégré de portes dérobées dans ses produits.

Malgré le fait que ni Apple ni TikTok n’assisteront à l’audience du 4 mars, Hawley Sill prévoit de la tenir, selon le rapport d’aujourd’hui. Les responsables américains de l’application des lois devraient témoigner, a indiqué le bureau de Hawley.

Les relations d’Apple avec la Chine ont suscité l’inquiétude des législateurs des deux côtés de l’allée. En octobre, Alexandria Ocasio-Cortez et Ted Cruz ont écrit une lettre ouverte à Tim Cook sur la question, remettant en question certaines décisions d’Apple concernant l’App Store en Chine et la censure potentielle.

