Apple remplace gratuitement l’écran iPad Air

Apple: votre iPad Air est réparable, mais uniquement sous certaines conditions

Le programme de réparation couvre les produits iPad Air de troisième génération entre Mars 2019 et Octobre 2019. Naucun autre modèle d’iPad n’est éligible. Pour profiter de l’offre, vous pouvez apporter votre tablette à un fournisseur de services agréé Apple ou à un Apple magasin, mais vous pouvez également contacter l’assistance Apple si vous souhaitez l’envoyer par la poste. Comme les autres programmes de réparation Apple, le le service est gratuit si l’entreprise détermine que l’appareil est qualifié. Cependant, le produit ne peut être réparé que dans le pays où il a été acheté et dans les 2 ans à compter de la première vente au détail.

De plus, il convient de préciser que cela semble vraiment être la bonne année pour Apple, même selon ce qu’ils disent eux-mêmes. Beaucoup de nouvelles arrivent, notamment l’iPhone 12 et supérieur et un iPad avec un mini écran LED.