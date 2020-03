Apple rend la carte Mac Pro Afterburner disponible en tant qu’achat autonome

Aujourd’hui, Apple a commencé à vendre sa carte Mac Pro Afterburner en tant qu’achat distinct.

Lorsque le Mac Pro a été lancé pour la première fois, la carte Afterburner n’était qu’une option à acheter lors de la configuration de la machine en tant que mise à niveau de 2000 $. Aujourd’hui, Apple a lancé l’accélérateur au même prix mais avec la possibilité pour les clients de l’ajouter à tout moment à leur Mac Pro s’ils ne l’ont pas acheté à l’avance.

La carte Afterburner débloque des performances vraiment impressionnantes et a reçu de nombreux commentaires positifs de la communauté professionnelle Mac. Il permet de «lire jusqu’à 6 flux de 8K ProRes RAW ou jusqu’à 23 flux de 4K ProRes RAW» car il accélère les codecs ProRes et ProRes RAW dans Final Cut Pro X, QuickTime Player X et d’autres applications tierces prises en charge.

La carte Afterburner peut être installée dans n’importe quel emplacement PCIe pleine longueur du Mac Pro.

Maintenant que la carte est disponible seule, peut-être que certains essaieront de la faire fonctionner sur un Hackintosh?

La carte Afterburner est disponible dès maintenant et l’expédition commence le 30 mars au moment de la rédaction. Vous pouvez en savoir plus sur la carte Afterburner sur le document d’assistance d’Apple.

