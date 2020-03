Apple répertorie quatre iPad Pro 2020 “par erreur”

Le lancement de l’iPad Pro 2020 pourrait être imminent si ce qui semble être une “fuite accidentelle” est indicatif. Les informations ne proviennent pas de rumeurs et de fuites, mais d’une liste publiée sur le site d’assistance de Apple Chine.

Bien que l’annonce ait été supprimée en peu de temps, la capture d’écran montre quatre nouveaux modèles étiquetés A2228, A2229, A2231 et A2233. La capture d’écran montre les tablettes d’Apple, ainsi que les chiffres du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (CMIIT). Les informations sont classées comme fiables étant donné que les captures proviennent d’Apple elle-même et que certains numéros de modèle coïncident avec la présentation à un autre régulateur, la Commission économique eurasienne (CEE).

Selon le document, il y aura deux iPad Pro 11 pouces et deux autres avec écran 12,9 pouces, tous deux différenciés en deux catégories, Wi-Fi et Cellular. Le manuel d’utilisation du site d’assistance d’Apple en Chine ne répertorie aucune spécification ou fonctionnalité supplémentaire.

Comment l’iPad Pro 2020

Sur la base des informations dont nous disposons jusqu’à présent, Apple va essayer de renforcer le positionnement de l’iPad Pro 2020 comme «Remplacement d’ordinateur portable». Apple n’a pas de MacBook à écran tactile, convertible ou 2-en-1 qui rivalise avec l’offre Windows. Ces tablettes deviendraient la solution, toujours selon Apple.

Ainsi, l’une des nouveautés serait mise à niveau du système de caméra, avec un arrière similaire à celui de l’iPhone 11 Pro, le triple capteur et les fonctionnalités d’intelligence artificielle incorporées par Apple. Les iPad actuels utilisent un seul capteur, ce serait donc une énorme avancée dans cette section. Et pas seulement pour la photographie, car il serait utile d’activer des fonctions telles que le mode portrait et également pour les applications de réalité augmentée en plein progrès.

L’intention d’Apple d’offrir aux utilisateurs créatifs d’iPad un appareil où ils peuvent enregistrer et éditer des images et des vidéos de qualité jusqu’à 4K à partir d’un seul appareil, offrant ainsi la liberté de prendre ces paramètres en déplacement pas besoin de pack matériel supplémentaire qui devrait également se connecter à un Mac.

Une autre innovation attendue serait un dos en verre mat qui permettrait d’installer une solution de charge sans fil, tandis que le moteur de l’ensemble serait le nouveau. SoC A14. Plus de doutes persistent quant à l’utilisation de mini écrans LED pour cette génération ou si l’iPad Pro 2020 serait les premières tablettes Apple à proposer la 5G. Une prise en charge améliorée des souris et des claviers avec des trackpads vus dans le code iOS terminerait l’ensemble.