Apple répond à COVID-19 en fermant tous les magasins en dehors de la Chine jusqu’au 27 mars

Apple a publié aujourd’hui une lettre répondant à la pandémie croissante de coronavirus et décrivant les mesures que l’entreprise prend pour protéger la sécurité des clients et des employés. Dans le cadre des précautions, tous les magasins Apple au-delà de la Grande Chine fermeront temporairement jusqu’au 27 mars, avec effet immédiat.

Tim Cook:

Nous fermerons tous nos magasins de détail en dehors de la Grande Chine jusqu’au 27 mars. Nous nous engageons à fournir un service exceptionnel à nos clients. Nos boutiques en ligne sont ouvertes sur www.apple.com, ou vous pouvez télécharger l’application Apple Store sur l’App Store. Pour le service et l’assistance, les clients peuvent visiter support.apple.com. Je tiens à remercier nos extraordinaires équipes Retail pour leur dévouement à enrichir la vie de nos clients. Nous vous en sommes tous très reconnaissants.

La fermeture de magasins n’est qu’une des nombreuses mesures prises par Apple pour atténuer les effets du coronavirus. Apple affirme que le nettoyage en profondeur se poursuivra sur tous ses sites. De nouveaux examens de santé et contrôles de la température sont ajoutés à tous les bureaux. Les travailleurs horaires continueront de toucher leur salaire.

Nous avons élargi nos politiques en matière de congés pour tenir compte des conditions de santé personnelles ou familiales créées par COVID-19 – notamment la récupération d’une maladie, les soins à un proche malade, la mise en quarantaine obligatoire ou les problèmes de garde d’enfants en raison de la fermeture d’écoles.

Apple affirme que ses dons à la réponse globale COVID-19 ont atteint 15 millions de dollars dans le monde. L’entreprise égalera les dons des employés de deux à un.

Plus tôt cette semaine, nous avons constaté des fermetures limitées d’Apple Store dans les régions critiques et des annulations de sessions Aujourd’hui à Apple. Bien que la décision de fermer tous les sites gêne les clients, le risque pour la santé publique a nécessité des mesures de grande envergure. En tant que leader de la vente au détail, les actions d’Apple inciteront sans aucun doute d’autres marques à prendre des décisions similaires pour la sécurité des clients et des employés.

Apple a également fait passer la WWDC à un format en ligne uniquement pour 2020 et a ouvert un projecteur dédié aux coronavirus sur Apple News.

