Apple & # 039; s & # 039; The Banker & # 039; sortira en salles et Apple TV + en mars

‘The Banker’ obtient enfin une date de sortie.

Apple a annoncé que «The Banker» sortira en salles le 6 mars 2020.

Il sera disponible sur Apple TV + peu de temps après le 20 mars 2020.

La société affirme avoir confiance en la sortie du film après avoir mené une enquête sur les allégations entourant le film.

Le film original d’Apple, The Banker, qui avait été retardé et dont la première originale a été annulée, a maintenant reçu une date de sortie en salles et Apple TV + pour ce mois de mars.

Un porte-parole d’Apple TV + a annoncé la sortie du film à Variety, affirmant que la société avait conclu son enquête sur les allégations entourant le film et était maintenant confiante dans sa sortie.

“Nous avons créé Apple TV Plus comme foyer d’histoires qui comptent et croient que” The Banker “, inspiré par les actions courageuses de Bernard Garrett Sr. et Joe Morris, deux hommes d’affaires afro-américains qui ont provoqué un changement social positif, est l’une de ces histoires. … nous voulions prendre le temps de comprendre la situation actuelle – et après avoir examiné les informations à notre disposition, y compris la documentation de la recherche des cinéastes, nous avons décidé de mettre ce film important et instructif à la disposition des téléspectateurs. “

Le film met en vedette Anthony Mackie et Samuel L. Jackson comme deux hommes d’affaires qui construisent une entreprise immobilière et bancaire conçue pour aider d’autres Afro-Américains à poursuivre leurs rêves, tout en luttant contre le racisme présent dans les années 1960.

“Inspiré par de vrais événements,” The Banker “se concentre sur les hommes d’affaires révolutionnaires Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L. Jackson), qui conçoivent un plan audacieux et risqué pour s’attaquer à l’établissement raciste des années 1960 en aidant d’autres Africains Les Américains poursuivent le rêve américain. Avec la femme de Garrett Eunice (Nia Long), ils entraînent un homme blanc de la classe ouvrière, Matt Steiner (Nicholas Hoult), pour se faire passer pour le visage riche et privilégié de leur empire bancaire et immobilier en plein essor – tout en Garrett et Morris se font passer pour un concierge et un chauffeur. Leur succès attire finalement l’attention du gouvernement fédéral, qui menace tout ce que les quatre ont construit. “

“ The Banker ”, avec Anthony Mackie, Samuel L.Jackson, Nia Long et Nicholas Hoult, sortira en salles le 6 mars 2020 et sera disponible sur Apple TV + peu de temps après le 20 mars 2020.