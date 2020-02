Apple s’engage à augmenter la sécurité de son navigateur Safari de cette manière

Dans chaque nouvelle mise à jour, Apple cherche à renforcer Safari.

SET Puebla News

Apple continue de chercher à offrir la meilleure expérience grâce à ses services, étant donc son propre navigateur, Safari, il doit y avoir des améliorations et des mises à jour, en particulier dans le domaine de la sécurité, où Apple a accordé toute son attention et ainsi éviter les intrusions et les attaques au moyen de certificats dont la date d’expiration est supérieure à 13 mois.

Actuellement, il est nécessaire que chaque page Web que nous visitons contienne le préfixe HTTPS, qui indique que la connexion établie est avec un serveur crypté et sécurisé, en conservant les informations qui sont traitées entre notre ordinateur et le serveur uniquement, comme recommandé par Apple pour une utilisation dans Safari Le certificat doit être signé par une véritable entreprise de confiance, qui prend en charge le portail, ce qui nous donne ce sentiment de tranquillité en étant dans un site Web sécurisé et authentique.

Le problème qu’Apple a détecté est que ces certificats sont désormais émis pour une très longue durée, ce qui peut finir par être dangereux pour les utilisateurs en raison de l’obsolescence que cela implique et serait totalement vulnérable aux attaques du fameux phishing. Dans cette situation, Apple commencera à filtrer les certificats numériques avec Safari, ce qui signifie que les certificats ne peuvent pas durer plus de 398 jours, ils peuvent donc être classés comme valides selon WebKit.

Certificats avec moins de validité

C’est ainsi qu’Apple via Safari obligera les sites à renouveler constamment les certificats, forçant les sites à utiliser autant de cryptage que possible, sinon les pages Web seront classées comme certificat obsolète et il y a une forte probabilité qu’elles aient de graves problèmes de sécurité.

Le plus gros travail proviendra des développeurs Web, qui devront passer plus de temps à conserver les certificats de cryptage mis à jour, devant apporter des modifications à des systèmes de cryptage plus avancés lorsqu’ils apparaissent s’ils souhaitent rester actifs dans les navigateurs, en particulier dans Apple Safari .

Pour les utilisateurs d’Apple, ces modifications de sécurité dans Safari impliquent une plus grande sécurité, en particulier pour ceux qui utilisent fréquemment certains sites où ils saisissent des données sensibles, en particulier avec les services bancaires en ligne, forçant à maintenir la sécurité au maximum.

Source: LA VÉRITÉ

ARP / KC