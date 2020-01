Apple signe un accord exclusif avec un ancien dirigeant de Starz et HBO

Apple TV + a signé un autre accord exclusif pour un producteur de premier plan. Variety rapporte que Carmi Zlotnik a signé un accord de producteur exclusif avec Apple TV +, quelques jours seulement après avoir quitté son poste chez Starz.

Zlotnik a supervisé le développement et la production de nombreuses émissions de télévision au cours de ses 10 années chez Starz, où il a été président de la programmation. Variety résume une partie de son travail:

Zlotnik est avec Starz depuis 2010, supervisant le développement et la production de «Power», «Outlander», «American Gods», «Vida», «The Girlfriend Experience», «The White Queen», «Black Sails», «Magic City »et« Spartacus », en plus des retombées« High Town »et« Power », dont« Power, Book II: Ghost ».

Avant son passage chez Starz, Zlotnik a travaillé comme chef des opérations pour les médias mondiaux chez IMG et a été cadre chez HBO. À HBO, il a aidé à diriger le développement d’émissions telles que «Curb Your Enthusiasm», «The Sopranos» et «The Wire».

Dans d’autres nouvelles d’Apple TV +, Variety rapporte également qu’une dramatique intitulée “Physical” avec Rose Byrne est sur le point d’être commandée en série par Apple. Voici un bref résumé de l’émission:

Il suit une femme (Byrne) en difficulté dans sa vie de femme au foyer tranquillement torturée qui trouve un chemin non conventionnel vers le pouvoir grâce à une source improbable: le monde de l’aérobic.

L’accord d’Apple avec Zlotnik intervient quelques semaines seulement après que l’ancien patron de HBO, Richard Plepler, a officiellement signé un accord de production exclusif de cinq ans avec Apple TV +.

Vous pouvez suivre les dernières actualités Apple TV + dans notre guide complet ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: