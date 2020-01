Apple signe un contrat pluriannuel Apple TV + avec l’actrice et productrice de Seinfeld, Julia Louise-Dreyfus

Apple a signé un accord pluriannuel avec Julia Louise-Dreyfus, anciennement de Saturday Night Live et Seinfeld.

Dans un communiqué de presse, Apple a déclaré:

Apple a signé un accord global avec l’actrice et productrice primée à plusieurs reprises Julia Louis-Dreyfus.

Dans le cadre de l’accord pluriannuel, Louis-Dreyfus développera de nouveaux projets exclusivement pour Apple TV + en tant que producteur exécutif et star. L’accord marque son tout premier accord global avec un service de streaming.

“Je suis ravi de ce nouveau partenariat avec mes amis d’Apple”, a déclaré Louis-Dreyfus. “Aussi, merci et félicitations à mes représentants pour avoir structuré l’accord de manière à ce que je sois payé en AirPods.”

L’un des noms les plus influents d’Hollywood, Louis-Dreyfus est surtout connu pour ses rôles emblématiques dans “Saturday Night Live”, “Seinfeld”, “The New Adventures of Old Christine” et “Veep”. Elle a battu des records avec plusieurs Emmy Awards, Golden Globes, SAG et Critics Choice Awards pour son travail d’actrice et de productrice, et est récipiendaire du prestigieux prix Mark Twain pour l’humour américain.

Louis-Dreyfus sera vue dans le prochain “Downhill” de Fox Searchlight, où elle jouera aux côtés de Will Ferrell. La comédie mordante, pour laquelle elle est également productrice, est dirigée par Jim Rash et Nat Faxon, et s’inspire du film suédois de 2014 «Force Majeure».

Il faudra probablement du temps avant que tous les projets avec Louis-Dreyfus ne soient diffusés, cependant, elle se présente comme un autre grand nom de l’industrie ajouté à la gamme TV + d’Apple avec Steve Carell, Jennifer Aniston, Oprah et plus encore.

Plus récemment, Apple a publié sa nouvelle série Little America au service, retraçant les histoires d’immigrants en Amérique.

