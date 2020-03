Apple signe une lettre ouverte exprimant son opposition à une nouvelle législation visant la communauté LGBTQ

Apple fait partie des 40 entreprises qui ont exprimé leur opposition aux récents projets de loi introduits aux États-Unis qui ciblent les citoyens LGBTQ. Les entreprises qui ont signé la lettre ouverte, publiée aujourd’hui par la Human Rights Campaign, soutiennent que ces projets de loi sont mauvais pour les affaires.

AL.com détaille l’un des projets de loi, qui a été adopté par le Sénat de l’Alabama la semaine dernière:

Le Sénat de l’Alabama a adopté la semaine dernière la loi sur la protection et la protection des enfants vulnérables, également connue sous le nom de SB 219. Cela déplace la législation à la Chambre ou aux représentants de l’État. Si le projet de loi est adopté par la Chambre, la loi en fera un crime pour les médecins de prescrire des inhibiteurs de la puberté ou des hormones aux mineurs. Ce même projet de loi a également été présenté à la Chambre d’État sous le nom de HB303.

Aux États-Unis, plus d’une douzaine de projets de loi ont été déposés qui «affecteraient la vie des employés LGBTQ». Les projets de loi tentent de «cibler et cibler les personnes LGBTQ pour traitement injuste et inégal», affirment les critiques.

Les entreprises disent dans la lettre:

Les lois qui affecteraient l’accès aux soins médicaux pour les personnes transgenres, les droits parentaux, les services sociaux et familiaux, les sports étudiants ou l’accès aux installations publiques telles que les toilettes, distinguent inutilement et de manière non charitable des groupes déjà marginalisés pour un désavantage supplémentaire. Ils cherchent à mettre l’autorité du gouvernement de l’État derrière la discrimination et à promouvoir le mauvais traitement d’une population LBGTQ ciblée.

Plus loin dans la lettre ouverte, les entreprises disent que ces projets de loi ne reflètent pas leurs valeurs d’inclusion, d’équité et d’égalité de traitement. La législation serait également mauvaise pour les entreprises car «des pratiques moins inclusives entraînent une baisse de la productivité des employés et du service client».

“Ces projets de loi nuiraient aux membres de notre équipe et à leurs familles, les privant d’opportunités et les faisant se sentir importuns et menacés dans leurs propres communautés”, indique la lettre. “En tant que tel, il peut être extrêmement difficile pour nous de recruter les candidats les plus qualifiés pour les emplois dans les États qui appliquent de telles lois, et ces mesures peuvent imposer des charges substantielles aux familles de nos employés qui résident déjà dans ces États.”

Les entreprises demandent aux législateurs «d’abandonner ou de s’opposer aux efforts visant à promulguer ce type de législation discriminatoire et à garantir l’équité pour tous les Américains». En plus d’Apple, des sociétés comme Airbnb, Amazon, American Airlines, Google, IKEA, Uber, AT&T, etc. ont signé la lettre ouverte.

Vous pouvez lire la lettre complète sur le site Web de la Campagne des droits de l’homme ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: