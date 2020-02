Apple sous le feu du contrat du programme de réparation indépendant que les avocats qualifient de «fou»

Apple a annoncé son programme de réparation indépendant en août dernier, conçu pour permettre aux petites entreprises qui ne sont pas des fournisseurs de services agréés par Apple d’obtenir des pièces, de la formation et des ressources d’origine Apple. Le lancement du programme a été considéré comme une mesure positive pour les petits magasins qui donnerait à plus de clients l’accès à des réparations légitimes. Cependant, le contrat pour le programme de réparation indépendant a récemment fuité et Apple reçoit de vives critiques de la part des avocats et des membres de la communauté des réparateurs qui qualifient les termes du contrat de «fous» et «onéreux».

La carte mère a récemment obtenu une copie du contrat que les petites entreprises doivent signer pour adhérer au programme de réparation indépendant (IRP) d’Apple et dit qu’il comprend des «termes qui pourraient donner à Apple un contrôle significatif sur les entreprises qui choisissent de participer».

Par exemple, si une entreprise adhère à l’IRP, Apple se réserve le droit d ‘«audits et inspections inopinés par Apple, qui sont destinés, au moins en partie, à rechercher et à identifier l’utilisation de pièces de rechange« interdites », qu’Apple peut infliger des amendes pour. “

Même si une entreprise décide de quitter le programme, Apple “se réserve le droit de continuer à inspecter les ateliers de réparation pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans”.

Ces conditions s’ajoutent au fait qu’Apple fait en sorte que ces partenaires du programme de réparation indépendant annoncent non seulement qu’ils ne sont pas des fournisseurs de services agréés Apple, mais également qu’ils «doivent obtenir une« reconnaissance écrite expresse »des clients montrant qu’ils comprennent qu’ils ne reçoivent pas de réparations d’un service autorisé. ». Cela malgré le fait que toute entreprise faisant partie du programme de réparation indépendant doit faire suivre à son personnel une formation de technicien certifié Apple pour toute réparation utilisant des pièces d’origine.

comme Nathan Proctor, un défenseur du droit à la réparation auprès du US Public Research Interest Group, «c’est comme aller dans un atelier de réparation normal, sauf celui qui fait de la publicité contre [itself] à chaque instant possible. “

Le contrat met également en garde les partenaires de l’IRP contre l’utilisation de «produits ou pièces de rechange contrefaits» et de «produits ou pièces de service qui portent atteinte à la propriété intellectuelle d’Apple». Cela a suscité plus d’inquiétude et de critiques de la part des avocats, car il n’y a pas de définition claire de ce que ceux-ci offraient. -les pièces ou produits sont limités.

«Il s’agit d’une définition ambiguë, subjective et potentiellement très large», a déclaré Aaron Perzanowski, professeur de droit à la Case Western Reserve University. “En conséquence, cela donne à Apple beaucoup de poids sur les entreprises qui signent cet accord.”

Bien que tout cela donne l’impression que peu d’entreprises s’inscriront au programme, ce n’est peut-être pas le cas. Pour beaucoup, la décision peut dépendre de l’importance de se procurer directement auprès de l’entreprise les pièces détachées officielles d’Apple.

Alors que plusieurs ateliers de réparation Motherboard ont parlé de leur intention de ne jamais rejoindre le programme en raison de ses conditions onéreuses, d’autres ont déclaré qu’ils appréciaient simplement l’opportunité d’obtenir des pièces directement auprès du fabricant.

Un exemple vient du propriétaire de FruitFixed, Justin Carroll, qui a déclaré à Motherboard qu’il considérait le programme IRP comme une «branche d’olivier» d’Apple.

Consultez le rapport complet de la carte mère.

