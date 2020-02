Apple Store et fermetures de bureaux en Chine en raison d’un coronavirus pour s’étendre de quelques jours de plus que prévu

Nous avons appris plus tôt ce matin via un e-mail aux employés d’Apple affectés par les fermetures de magasins et de bureaux en raison d’un coronavirus que la date de réouverture du 10 février serait probablement repoussée. Apple a maintenant partagé plus de détails sur le fait que le nouveau plan prévoyait d’ouvrir la plupart des magasins et bureaux à la fin de la semaine prochaine (via Bloomberg).

Un commentaire d’Apple à Bloomberg fait écho à ce que le vice-président principal de l’entreprise et des détaillants a dit aux employés dans une lettre.

«Toute la famille Apple est déterminée à aider nos collègues, communautés, fournisseurs, partenaires et clients en Chine», a déclaré Apple. «Alors que nous retournons progressivement au travail, notre première priorité est le bien-être de nos équipes, de nos partenaires fournisseurs et de nos clients à travers la Chine. Nos pensées continuent d’être avec ceux qui sont touchés par le coronavirus et ceux qui travaillent sans relâche pour traiter, étudier et contenir sa propagation. »

Bloomberg rapporte que les Apple Stores en Chine commenceront à ouvrir dès le 13 février mais auront des horaires limités, la majorité des magasins devant rouvrir samedi prochain. Cependant, il pourrait y avoir quelques magasins pour ouvrir le 10 février comme prévu à l’origine.

Moins de détails sont connus sur la réouverture des bureaux et des centres de contact d’Apple, mais Apple a déclaré à Bloomberg qu’ils étaient sur le même délai de réouverture au cours de la semaine prochaine.

Comme mon collègue Ben Lovejoy l’a expliqué plus tôt dans la journée, voici le contexte de l’impact du coronavirus sur Apple:

Le PDG Tim Cook avait précédemment déclaré que l’épidémie de coronavirus crée une «incertitude» pour l’entreprise, Apple ayant choisi de prévoir une fourchette d’orientation plus large que d’habitude pour le trimestre en cours.

Les fermetures de magasins et celles d’autres points de vente de produits Apple vont peser sur les ventes en Chine, mais l’impact le plus important devrait être sur la production. Bien que les principaux fournisseurs d’Apple déclarent actuellement qu’ils prévoient de reprendre leurs activités le 10 février – avec des mesures extraordinaires mises en œuvre pour y parvenir – certains doutent que ce sera le cas ou que les niveaux de production souhaités soient atteints.

L’analyste d’Apple, Ming Chi-Kuo, qui dispose de bonnes sources d’approvisionnement, suggère que la production d’iPhone pourrait être en baisse de 10% au cours du trimestre en cours et que les perspectives pour le trimestre suivant ne sont pas claires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: