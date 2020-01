Apple supprime l’application de partage de trajet iranienne pour la deuxième fois après s’être faufilé en tant que service radio

Pour se conformer aux sanctions américaines, Apple a supprimé certaines applications iraniennes de son App Store en 2017 et l’une d’entre elles était Snapp, un service de partage de trajet populaire dans le pays. Cependant, à un moment donné, les développeurs l’ont glissé dans l’App Store caché dans une application musicale appelée RadickRadio…

Il a été découvert cette semaine que si RadickRadio fonctionnerait comme un service de musique pour ceux aux États-Unis et ailleurs lorsque l’application était utilisée à partir d’une adresse IP iranienne, elle lancerait en fait Snapp, un service de partage de trajet de type Uber. (via The Verge).

Lorsque Apple a eu vent de ce qui se passait, RadickRadio / Snapp a été supprimé de l’App Store. Cependant, ni Apple ni les développeurs de RadickRadio / Snapp n’ont répondu à The Verge après une demande de commentaire.

Apple aurait supprimé l’application en tout cas, mais avec la tension américano-iranienne à son extrême après le meurtre du général Qasem Soleimani, c’était probablement une question encore plus urgente.

RadickRadio a été répertorié dans l’App Store sous le développeur Susann Albrecht. Voici comment fonctionne l’application secrète en Iran:

