Apple surprendra tout le monde avec un nouvel iPhone le mois prochain, et maintenant nous en savons encore plus à ce sujet – .

Il y a un nouvel iPhone en préparation, et je ne parle même pas de la série iPhone 12 d’Apple qui sortira en septembre avec un design peaufiné et une connectivité 5G. C’est un autre type d’iPhone, l’appareil que vous attendez d’Apple depuis 2017. Eh bien, c’est probablement en 2018 que vous avez réalisé que vous aviez besoin de ce téléphone, car c’est à ce moment qu’Apple a cessé de sortir de nouveaux iPhones avec prise en charge Touch ID. L’iPhone 8 a été le dernier appareil de ce type, car Apple est passé à l’authentification Face ID à la place – c’est la conception de l’iPhone X combinée à l’immaturité de la technologie de détection d’empreintes digitales à l’écran qui a dicté le changement. Bien que l’iPhone 8 soit resté en stock, et c’est actuellement l’iPhone le moins cher que vous puissiez acheter auprès d’Apple, il n’a reçu aucune mise à niveau. Il propose toujours du matériel de qualité 2017, qui est toujours supérieur au matériel Android phare de 2017 et 2018, mais pas aussi à l’épreuve du temps que vous le souhaiteriez.

Un nombre croissant de rapports au cours des derniers mois ont affirmé que l’iPhone 8 aurait un successeur cette année, un appareil que nous appelions iPhone SE 2 et iPhone 9 jusqu’à récemment, lorsque nous avons appris qu’Apple pourrait faire quelque chose d’inattendu avec l’appareil. quand il s’agit de nommer. L’iPhone devrait arriver dans les magasins début avril après une révélation fin mars, et nous avons de plus en plus de preuves que les détaillants se préparent pour le nouvel appareil. Et de nouveaux rapports indiquent que l’iPhone sera disponible en six couleurs différentes.

Jon Prosser de FrontPageTech a publié au cours du week-end des images montrant le système d’inventaire de Target où une génération d’iPod touch X à 399 $ pouvait être trouvée.

Également répertoriée dans les systèmes Target, une «génération iPod Touch X» et une unité d’affichage «iPad 10.5 X»

L ‘«iPod Touch X» est presque CERTAINEMENT le nouvel iPhone à 400 $. Il est disponible en 6 références, donc éventuellement 6 options de couleur.

L ‘«iPad 10.5 X» est très probablement le nouvel iPad Pro. pic.twitter.com/eCz1gVvfkb

– Jon Prosser (@jon_prosser) 22 février 2020

Cela a engendré une série de fuites qui ont révélé qu’Apple se préparait également à lancer d’autres produits «X», dont le nouvel iPad et l’Apple TV. Et il était clair à partir de ces fuites que le surnom de «génération X» a été utilisé comme texte d’espace réservé pour le nom commercial de ces produits.

Prosser a déclaré que l’iPod touch cher était disponible en 6 références et que l’appareil était en fait un smartphone. 399 $ n’a aucun sens comme prix pour l’iPod touch lorsque les iPad les moins chers sont plus abordables que cela. Il s’agit cependant du prix d’entrée supposé du nouvel iPhone.

Les fuites qui ont suivi ont également présenté les prétendues couleurs du nouvel iPhone 2020, comme indiqué ci-dessous:

S’il est exact, nous examinons le noir, le blanc, le rouge, le rose, le bleu et le jaune pour l’iPhone / iPhone 9 / iPhone SE 2.

Là encore, il n’y a aucun moyen de vérifier ces rumeurs, mais le fait que les magasins Target aient des listes d’espaces réservés pour six appareils qui correspondent aux rumeurs de l’iPhone 9 indique que le lancement de l’iPhone aura lieu fin mars, comme indiqué précédemment. Il est difficile de savoir si Apple organisera un événement de presse, ou s’il annoncera les nouveaux produits à l’aide de communiqués de presse compte tenu des inquiétudes liées au coronavirus

Source de l’image: Apple Inc.

