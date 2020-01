Apple teste une nouvelle technologie qui concerne Touch ID

Ces dernières semaines, nous avons entendu à plusieurs reprises une possible réintroduction par pomme, d’un Système de libération Touch ID, probablement plus avancé que ce que nous avons utilisé jusqu’à présent.

Maintenant, un nouveau brevet semble suggérer que le géant de Cupertino travaille sur une nouvelle technologie qui vous permettrait de déverrouiller l’appareil n’importe où sur l’écran. Découvrons un peu plus d’indiscrétion.

Apple travaille sur un nouveau système Touch ID

Un très récent brevet il semblerait que la société travaille sur une nouvelle technologie capable de profitez de Touch ID n’importe où sur un écran OLED. La documentation porte le numéro 10.541.280 et identifie un système appelé “Détection tactile et identification de l’utilisateur basé sur OLED”. Ce dernier vise une reconnaissance basée sur la lumière réfléchie et l’empreinte spectrale détectée par les écrans qui viennent d’être mentionnés.

En termes simples, l’entreprise créerait une technologie qui vous permet d’introduire le Touch ID sous l’écran et qui permet en même temps à l’utilisateur de déverrouiller le téléphone en touchant n’importe quelle partie de l’écran. On parle de capteurs tactiles capacitifs assistés par des capteurs optiques pour la reconnaissance des moindres détails, capable de distinguer la nature de l’objet sous-jacent aux propriétés optiques.

Dans la documentation il y a quelques exemples où les objets sont classés par les différentes empreintes spectrales. Le brevet en question prévoirait l’utilisation de cette technologie également sur d’autres types d’appareils à écran tactile, et pas seulement pour les iPhones. Comme toujours nous ne savons pas actuellement si le brevet en question prendra vie ou non, il est certainement intéressant de noter l’intérêt de l’entreprise pour des solutions alternatives par rapport aux autres constructeurs.