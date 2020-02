Apple tire la poitrine dans l’anime

Apple Il sait, depuis de nombreuses années, que l’un de ses principaux outils de réussite est l’image. Et, que vous soyez fanboy, détracteur ou toute position intermédiaire par rapport à la signature de Cupertino, ce que vous ne pouvez pas nier, c’est qu’ils ont réussi à construire une image vraiment lumineuse. À tel point que bon nombre de ses produits, bien qu’ils soient de l’électronique grand public, sont devenus totalement ambitieux. Beaucoup de gens ne veulent pas de smartphone, non, ce qu’ils veulent c’est iPhone.

Les productions audiovisuelles en sont le reflet fidèle: des clips aux longs métrages pour le grand écran, il est courant de leur trouver la présence d’un appareil Apple, ou du moins très fortement inspiré par une création du constructeur. Il peut s’agir d’un mobile avec une interface très similaire à celle d’iOS, un ordinateur avec toute l’apparence d’un iMac mais avec un cercle où vous verriez normalement la pomme, des écouteurs blancs … faites de la mémoire et vous vous souviendrez de nombreuses scènes dans lesquelles ce motif est reproduit.

Conscient de cela, et même fier de ce qui en est déduit, le compte YouTube officiel d’Apple Japan vient de publier une vidéo dans laquelle, dans une revue rapide de plusieurs productions d’anime, il recueille des observations d’Apple et de produits similaires à Apple . Comme vous pouvez le constater, en un peu moins de 40 secondes, l’empreinte que le constructeur a laissée dans le cinéma d’animation.

L’un des aspects les plus drôles de cette vidéo est peut-être de voir les efforts, dans une partie de ces productions, pour donner l’impression que les ordinateurs ne le sont pas, mais ils ressemblent à Apple. Par exemple, dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir que la pomme a deux bouchées, au lieu d’une. Et dans la vidéo, vous trouverez également des coeurs, des poires et d’autres solutions créatives. De plus, pour les yeux les plus attentifs, il n’y a pas que des ordinateurs. Les écouteurs Apple dans sa version Bluetooth (AirPods) et le classique filaire (EarPods) se faufilent également dans la vidéo.

Le choix des coupes, vous voyez vite, n’est pas accidentel (y a-t-il quelque chose de décontracté dans l’univers Apple?). La sélection de séquences nous montre, en moins d’une minute, la quantité d’utilisations qui peuvent être accordées à un ordinateur Mac: travail, créativité, musique, étude … Conclusion? Ils en valent la peine pour tout.

La sortie de cette vidéo coïncide avec une nouvelle politique d’image d’Apple avec laquelle, en bref, ils ont l’intention d’empêcher le “méchant du film” d’utiliser ses appareils. Ainsi, il semble qu’ils entendent influencer de manière plus directe la manière dont leurs produits sont associés au «bon» ou au «mauvais».