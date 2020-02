Apple travaille sur un iPhone pliable d’origine

Le géant américain pomme a par le passé déposé de nombreux brevets qui montrent un intérêt potentiel pour un appareil pliable comme l’iPhone ou l’iPad. un nouveau brevet a été trouvé à l’American Patent Office.

Ce dernier met en évidence un fermeture éclair qui permet à un écran flexible de se plier suffisamment pour plier le smartphone et en même temps empêche l’écran de froisser la zone de pliage. Découvrons tous les détails du nouveau brevet.

Apple pense à un iPhone pliable très original

D’autres sociétés, par exemple Samsung, ont déjà présenté un dispositif de pliage, voir Samsung Fold, même s’il a été immédiatement bloqué après sa présentation pour différents types de problèmes. Le Colosse de Cupertino a décidé de prendre un peu plus de temps pour éviter d’avoir à bloquer un appareil dans l’œuf en raison de problèmes immédiatement après sa sortie. Pour cette raison, de nombreux brevets sont apparus ces derniers mois mais aucun appareil.

Le brevet d’Apple, trouvé comme prévu précédemment, sur le site PatentlyApple, a prendre en compte différents problèmes afin de mieux protéger l’appareil, tout en conservant l’expérience de pliage et des protections spécifiques entre la fermeture éclair et le corps. la afficher ça peut en effet être monté dans un corps refermable, qui peut être plié sur l’axe de pliage. L’affichage, à l’intérieur d’une des configurations, peut être supporté par le boîtier et rester plan.

Le brevet comprend également ses inventeurs, qui sont Jiang Ai, Mitchell A. Heschke, Soyoung Kim et Stephen R. McClure. Évidemment, vous devez vous rappeler qu’il s’agit d’un brevet, par conséquent, il n’est pas dit que la société décide de produire le smartphone indiqué. Nous devons juste attendre pour le découvrir. En attendant, nous attendons tous avec impatience les nouveaux iPhones 2020.