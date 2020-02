Apple travaille sur un nouveau design révolutionnaire d’iPhone tout en verre avec un écran enveloppant – .

Bien que les smartphones soient de nos jours plus convaincants et plus puissants que jamais, il ne fait aucun doute que les mises à niveau des smartphones sont devenues quelque peu progressives au cours des dernières années. Bien que cela ne signifie pas que les nouvelles versions de smartphones ne sont pas passionnantes, cela explique pourquoi des entreprises comme Samsung et Motorola ont essayé de positionner les téléphones pliables comme la prochaine grande chose.

Apple, quant à lui, a un penchant pour la patience. En d’autres termes, il n’y a aucune raison de croire qu’Apple se lancera dans le monde des téléphones pliables jusqu’à ce qu’il soit prouvé que a) les consommateurs veulent un tel facteur de forme et b) que le facteur de forme s’avère bénéfique. Cela dit, certaines des premières critiques du Motorola Razr et du Galaxy Flip Z suggèrent que les téléphones pliables ne sont rien de plus qu’une mode passagère.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’Apple ne bricole pas avec des idées intéressantes. À cette fin, Apple a récemment déposé un brevet pour un design d’iPhone composé d’un boîtier en verre à six faces. Autrement dit, imaginez un iPhone avec un écran en verre enveloppant qui permettrait à un utilisateur de visualiser les informations pertinentes sur les côtés de l’appareil, ainsi que sur les bords inférieur et supérieur de l’appareil.

À titre d’exemple illustratif, le dessin ci-dessous envisage la partie inférieure d’un écran d’iPhone utilisée pour présenter aux utilisateurs un ticker de matériel roulant et la température actuelle.

Est-ce vraiment quelque chose que nous pouvons nous attendre à voir sortir d’Apple très bientôt? Probablement pas, d’autant plus qu’Apple a tendance à breveter tous les types d’idées bizarres proposées par ses ingénieurs et concepteurs. Pourtant, le brevet montre qu’Apple est ouvert à l’exploration de facteurs de forme uniques et nouveaux.

Soit dit en passant, une idée intéressante de cas d’utilisation avancée par AppleInsider se lit comme suit:

Cela pourrait signifier remplacer le commutateur de mise en sourdine du matériel, le bouton de veille / veille ou les commandes de volume par des zones de détection tactile. Apple pourrait utiliser une détection de force pour permettre aux utilisateurs de presser un iPhone, lui disant peut-être ainsi d’envoyer un appel à la messagerie vocale.

C’est une idée fascinante, bien sûr, mais après la réponse sans enthousiasme à la Touch Bar sur le MacBook Pro, il y a quelque chose à dire pour les boutons physiques à l’ancienne. En bref, le brevet récemment déposé par Apple est intrigant, mais nous serions surpris de voir Apple publier quelque chose comme ça de sitôt, voire jamais.

