Apple travaillerait sur un projet secret de communications par satellite – .

Apple a rejoint SpaceX, OneWeb, Amazon et d'autres sociétés pour cibler le marché des services Internet par satellite, a rapporté Bloomberg News aujourd'hui.

Bloomberg a cité des personnes non identifiées connaissant le travail disant que la société californienne avait une équipe secrète travaillant sur des technologies qu'elle pourrait utiliser pour transmettre des services Internet directement aux appareils, en contournant les réseaux sans fil. L'effort serait encore à ses débuts et pourrait ne pas nécessairement porter ses fruits.

Apple n'a pas immédiatement répondu aux demandes de . concernant le rapport.

Les technologies pourraient être utilisées pour transmettre des données au smartphone ou à un autre appareil d'un utilisateur, ou pour relier des appareils mobiles sans un réseau sans fil traditionnel, a rapporté Bloomberg. Ils pourraient également améliorer le suivi de la localisation des applications de cartographie et de navigation.

Bloomberg a déclaré qu'il n'était pas clair si Apple poursuivrait le développement d'une constellation de satellites dédiée, ou le ferroutage sur des satellites déjà en orbite ou en préparation.

Si tous les plans connus pour les méga-constellations se réalisent, des dizaines de milliers de satellites pourraient être envoyés en orbite terrestre basse, ou LEO, au cours de la prochaine décennie pour élargir l'accès à Internet à des milliards de personnes actuellement mal desservies en matière de large bande. .

(incorporé) https://www.youtube.com/watch?v=Qd3suMNNIVs (/ incorporé)

SpaceX à lui seul a proposé de lancer jusqu'à 42 000 satellites pour son réseau à large bande Starlink. Plus de 100 satellites à écran plat – développés et construits dans les installations de SpaceX à Redmond, Washington – ont déjà été mis en orbite pour être testés. Des dizaines d'autres pourraient être lancées au cours du mois prochain.

OneWeb a également commencé à positionner des satellites à large bande dans LEO, avec des plans pour offrir un service limité aux abonnés de l'Arctique fin 2020.

Amazon, quant à lui, prévoit de créer une constellation du projet Kuiper de 3236 satellites pour le service Internet, qui sera fournie aux abonnés et utilisée pour faciliter les offres de données internes telles que Amazon Web Services. Cette semaine encore, la société de Seattle a annoncé qu'elle allait étendre son équipe Project Kuiper et déménager dans de nouveaux bureaux à Redmond.

Parmi les autres acteurs de la course à l'internet par satellite, mentionnons Télésat, et potentiellement Facebook et Boeing également.

Bloomberg a indiqué qu'Apple avait commencé à embaucher de nouveaux experts en logiciels et en matériel pour son équipe de service par satellite. Il a déclaré que les dirigeants de l'équipe étaient Michael Trela ​​et John Fenwick, anciens ingénieurs en aérospatiale qui ont joué des rôles de premier plan chez Skybox Imaging avant sa vente à Google en 2014.

Trela ​​et Fenwick ont ​​dirigé l'effort satellite de Google, mais ont quitté cette entreprise en 2017 pour rejoindre Apple. Même à cette époque, certaines sources ont émis l'hypothèse que cette décision faisait partie d'un plan de partenariat avec Boeing sur un projet de large bande par satellite.

Le dirigeant qui dirigeait auparavant l'équipe Apple, Greg Duffy, a quitté l'entreprise en juin. Mais Trela ​​et Fenwick intensifient leurs efforts, a déclaré Bloomberg, citant ses sources.

On ne sait pas ce que l'implication d'Apple sur le marché de l'internet par satellite pourrait signifier pour les autres acteurs de la course aux méga-constellations. Certains observateurs expriment déjà leur prudence concernant une surabondance potentielle de large bande, analogue à ce qui s'est produit avec Teledesic, Celestri et SkyBridge dans les années 1990. Il existe également des préoccupations concernant les effets d'une prolifération de satellites sur les observations astronomiques et la gestion du trafic spatial.