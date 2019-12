Apple travaillerait sur un réseau satellite pour ses propres appareils

Apple serait en train de créer son propre réseau de satellites pour fonctionner avec des appareils Apple comme les iPhones et les iPads. Cela permettrait apparemment aux gadgets d'Apple de communiquer entre eux sans utiliser de support.

Bloomberg, habituellement fiable, a le scoop, citant des personnes "familières avec le travail" qui savent ce que fait "l'équipe secrète" à l'intérieur du campus d'Apple Park.

Cela ne surprendra pas complètement ceux qui y ont prêté attention: il a été question d'un réseau satellite Apple en 2017, quand Apple a embauché deux ex-Googlers intéressés par la technologie spatiale.

Ces ingénieurs – Michael Trela ​​et John Fenwick – sont désormais responsables du projet de satellite chez Apple, apparemment, bien que le mot soit que cela pourrait prendre cinq ans avant que quoi que ce soit ne soit officialisé.

Atteindre les étoiles

L'équipe dans son ensemble serait composée d'une douzaine de spécialistes de l'aérospatiale, des satellites et des antennes, et le projet aurait attiré l'attention du PDG d'Apple, Tim Cook – indiquant qu'il s'agit d'une priorité au sein de l'entreprise.

Un réseau comme celui-ci pourrait transmettre des données aux iPhones sans l'aide des opérateurs, comme nous l'avons dit, ou il pourrait aider les appareils Apple à communiquer entre eux sur leur propre réseau, même si d'autres services Internet et cellulaires étaient en panne.

Un autre cas d'utilisation possible consiste à améliorer les fonctionnalités de cartographie sur l'iPhone et à obtenir une correction d'emplacement plus précise. Pour le moment, on ne sait pas exactement comment le matériel en orbite serait déployé.

Il reste également à voir si Apple construira réellement ses propres satellites ou les achètera à d'autres fabricants. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour au cours des cinq prochaines années.

Via Ars Technica