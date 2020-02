Apple TV 4K bénéficie d’une réduction rare, verrous intelligents d’août, plus

Les meilleures offres de jeudi incluent les remises Apple TV 4K, les verrous intelligents d’août et les claviers officiels iPad Pro d’Apple. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Offres Apple TV 4K

B&H offre actuellement une remise sur Apple TV 4K avec des offres de 169 $. Notre premier choix est le modèle 64 Go pour 184 $, ce qui est inférieur au prix habituel de 199 $. C’est un match de notre Black Friday et des mentions précédentes.

L’Apple TV 4K offre du contenu Ultra HD avec prise en charge du HDR et plus encore. Il peut également servir de hub pour votre configuration HomeKit grâce à la prise en charge intégrée de Siri. C’est sans doute la meilleure façon de profiter de films, d’émissions de télévision, d’Apple Arcade, et bien plus encore si vous êtes déjà ancré dans l’écosystème Apple.

3e génération d’août. Smart Lock

Amazon propose actuellement le Smart Lock de troisième génération d’août en argent pour 81 $. En baisse de son tarif actuel de 100 $, l’offre d’aujourd’hui bat notre mention précédente de 19 $ et est la meilleure que nous ayons vue depuis la période des fêtes.

Cette serrure intelligente vous permet de retirer les clés de votre transport quotidien et de compter sur le contrôle du smartphone à la place. Vous pourrez également envoyer un accès temporaire aux invités, et étendre le système avec August Connect en bas de la ligne permet l’intégration d’Alexa et Assistant, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités de la maison intelligente.

Économisez sur les claviers officiels de l’iPad Pro

Amazon propose le clavier Apple iPad Pro 12,9 pouces Folio officiel pour 170 $. À titre de comparaison, il se vend 199 $ directement auprès d’Apple, l’accord d’aujourd’hui marquant un nouveau record absolu sur Amazon. Nous ne l’avons vu que deux fois auparavant.

Le Smart Keyboard Folio officiel d’Apple offre une expérience de frappe QWERTY complète, ce qui facilite la saisie de documents et la création de contenu lors de vos déplacements. Sans batterie intégrée, grâce au système Smart Connector, vous n’aurez pas à vous soucier d’un autre appareil à charger. Il utilise simplement l’alimentation de l’iPad Pro à la place.

Le projecteur Anker’s Nebula Mars II Pro est à 90 $ de réduction

AnkerDirect via Amazon propose son projecteur Nebula Mars II Pro pour 460 $. C’est 90 $ de réduction sur le tarif habituel et c’est un prix qui n’a été battu qu’une seule fois depuis ses débuts. Bien qu’il s’agisse d’un projecteur portable, cette offre offre une image 720p complète et dure 3 heures lorsqu’elle est complètement chargée. Deux pilotes audio de 10 W offrent «un son surround sensationnel et des basses profondes et résonnantes». Il fonctionne sous Android, vous permettant de télécharger directement vos applications préférées et de laisser les lecteurs multimédias en streaming derrière. Les entrées incluent HDMI et USB.

systèmes de sécurité à domicile sans fil eufy à partir de 166 $

Amazon propose jusqu’à 30% de réduction systèmes de sécurité à domicile eufy. Vous pouvez évaluer le système de sécurité domestique sans fil eufyCam E pour 216 $. Régulièrement de 300 $, l’offre d’aujourd’hui représente une économie de 84 $ et le meilleur prix que nous pouvons trouver. Doté de deux caméras, ce kit offre à votre domicile / bureau une surveillance 1080p 100% sans fil, à l’intérieur comme à l’extérieur. Cet ensemble eufyCam E comprend également la station de base domestique, une série de supports pour l’intérieur et l’extérieur, tous les câbles dont vous aurez besoin pour démarrer, et une carte microSD de 16 Go qui peut stocker «jusqu’à un an d’enregistrements. ” Aucun frais mensuel supplémentaire ne s’applique ici.

