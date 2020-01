Apple TV + conclut un accord de contenu pluriannuel avec le co-créateur de «Little America»

Alors qu’Apple a fixé une date de sortie pour Little America sur Apple TV + et a également renouvelé l’émission pour une deuxième saison, elle a également signé un accord de création de contenu pluriannuel avec son showrunner et co-créateur, Lee Eisenberg.

Signalé par Variety, le nouvel accord d’Apple avec Eisenberg le verra créer à la fois de nouveaux projets de télévision et de médias numériques uniquement pour Apple TV +.

Selon les termes de l’accord, Eisenberg lancera une nouvelle bannière, Piece of Work Entertainment, et créera des projets de télévision et de médias numériques exclusivement pour Apple TV Plus. Il a recruté Natalie Sandy en tant que vice-présidente du développement de l’entreprise. Sandy était un producteur de la première saison de “Little America”.

Eisenberg a un curriculum vitae riche comprenant six nominations aux Emmy Awards pour son travail sur The Office et plus encore.

Il est six fois nominé aux Emmy Awards, principalement pour son temps sur “The Office” et aussi pour “Hello Ladies: The Movie”, qui était basé sur la série HBO qu’il a co-créée. Ses autres crédits télévisés incluent la dramatique Showtime “SMILF”. Du côté des longs métrages, Eisenberg a co-réalisé et co-écrit la comédie à succès “Good Boys”, écrit et produit “Bad Teacher”, et co-écrit “Year One”.

Ce dernier accord pour Apple TV + intervient après que la société a signé un accord de production exclusif de cinq ans avec l’ancien PDG de HBO, Richard Plepler.

Quant à Little America, il est prévu pour une sortie le 17 janvier sur Apple TV +. En savoir plus sur le prochain spectacle ici.

Plus de nouvelles sur Apple TV +:

Image du haut via le Mur des célébrités

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: