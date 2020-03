Apple TV de nouvelle génération avec plus de stockage et de nouvelles fonctionnalités pourrait être en préparation – .

Apple pourrait annoncer une nouvelle Apple TV avec plus de stockage et un processeur plus rapide plus tard cette année. L’Apple TV a été mise à jour pour la dernière fois il y a plus de deux ans.

tvOS inclurait une nouvelle fonctionnalité Kids Mode qui permettrait aux parents de restreindre l’accès à certains programmes et applications spécifiques.

Apple présentera probablement tvOS à la WWDC cette année, un événement qui est désormais un événement en ligne uniquement en raison du coronavirus.

Selon un nouveau message du site en langue hébraïque The Verifier, Apple prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités Apple TV à tvOS dans un proche avenir. Comme toute rumeur Apple, vous voudrez prendre ce rapport avec un grain de sel, mais il convient de noter que le site a déjà fourni des informations précises sur les fonctionnalités iOS à venir.

Mis à part cette clause de non-responsabilité, le site affirme que la prochaine version de tvOS permettra aux propriétaires d’Apple TV de créer un mode dédié aux enfants qui s’accompagnera naturellement de restrictions quant au type de contenu pouvant être sélectionné et affiché. Les parents pourront également restreindre l’accès aux programmes spécifiés. De plus, des applications entières peuvent être bloquées. Ainsi, par exemple, les parents peuvent empêcher leurs enfants d’ouvrir des applications comme YouTube ou HBO en premier lieu, s’ils le souhaitent.

Le nouveau mode enfants, il convient de le noter, ne consiste pas seulement à bloquer le contenu. Il présenterait un tout nouveau design immersif sur mesure pour les enfants. En effet, avec le mode Kids activé, de nombreux jeunes enfants ne seront probablement pas du tout conscients qu’ils n’ont accès qu’à une gamme limitée de contenus.

Mis à part le mode enfants, le rapport ajoute qu’Apple prévoit d’ajouter des fonctionnalités de gestion du temps d’écran à tvOS. Semblable à la fonction Screen Time déjà disponible sur iPhone et iPad, la prochaine itération de tvOS permettra aux utilisateurs de voir combien de temps ils ont passé à regarder du contenu sur des applications comme Netflix et combien de temps ils ont passé à jouer à des jeux sur Apple Arcade.

Le rapport corrobore davantage les rumeurs précédentes que nous avons vues concernant le nouveau matériel Apple TV. Cela fait un moment que nous n’avons pas vu d’actualisation d’Apple TV, alors j’espère que cette rumeur particulière se poursuivra. Plus précisément, une Apple TV de nouvelle génération serait dotée d’un processeur A11 ou A12. Par contraste, l’Apple TV actuelle dispose d’une puce de fusion A10X.

Nous pouvons également nous attendre à une belle bosse de stockage sur l’Apple TV de nouvelle génération. L’option de stockage de 32 Go disparaîtrait et sera remplacée par une option de stockage de 64 Go. Il y aura également un modèle avec 128 Go de stockage pour ceux qui veulent payer un peu plus.

Le rapport conclut en notant qu’Apple pourrait organiser un événement spécial annonçant le nouveau matériel Apple TV en novembre ou décembre de cette année. Pendant ce temps, une annonce tvOS sera probablement faite à la WWDC cette année, en supposant qu’elle se déroule comme prévu. Rappelons que la WWDC cette année sera un événement en ligne uniquement à cause du coronavirus. Mais vu que Google a complètement annulé les E / S de Google, l’incertitude entourant le coronavirus rend difficile de dire avec certitude à quoi ressemblera la WWDC cette année.

