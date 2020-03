Apple TV + est le service de streaming le plus source de divisions

Apple TV + est l’un des derniers services de streaming à arriver sur le marché – avec Disney + The Walt Disney Company, qui est sorti le même mois – mais au-delà de son contenu, entre les critiques et les utilisateurs, le service créé par Apple est le plus polarisant actuellement. . Mais pourquoi ça? Apple TV + a été lancée en novembre 2019 avec plusieurs émissions télévisées de premier plan dirigées par certains des acteurs, réalisateurs et producteurs les plus connus à Hollywood, sans oublier un prix d’entrée bas pour attirer les abonnés.

Sortant via l’application Apple TV (qui devrait être disponible sur les appareils non Apple dans le futur), Apple TV + a été lancé avec des émissions comme See, For All Mankind et The Morning Show, qui reviennent toutes pour la deuxième saison . D’autres séries de Steven Spielberg, Dana Fox et Dara Resnik sont en cours, et avec des rapports suggérant qu’Apple dépensera plus de 4 milliards de dollars en contenu original au cours des prochaines années, il semble que la société de technologie ne prévoit pas de ralentir bientôt. Mais comment ces émissions se sont-elles déroulées jusqu’à présent?

Selon Flixed, de tous les services de streaming, Apple TV + est le plus polarisant en ce qui concerne la disparité des critiques et des scores des critiques et des utilisateurs. Il y a actuellement un écart de 18% entre les scores des critiques et du public pour les émissions Apple TV +; le public a tendance à obtenir un score plus élevé, à 87%, tandis que les critiques atteignent en moyenne 69%. Comparativement, HBO (pas HBO Max, qui devrait sortir plus tard cette année) est le deuxième plus polarisant avec un écart de 8% entre les critiques et le public, bien que les critiques aient tendance à noter les émissions plus élevées que les téléspectateurs. HBO obtient 85% avec les critiques et 77% avec le public.

Après HBO, Amazon Prime Video présente une disparité de 6% (75% pour les critiques et 81% pour le public), puis Disney + et Netflix à 3% (81% des critiques et 78% des scores d’audience pour Disney +; Netflix en moyenne 76% avec les critiques et 73% avec les téléspectateurs). Hulu arrive en dernier avec l’écart le plus faible de seulement 2%, avec des critiques qui donnent à Hulu un score moyen de 82% et un public de 80%. Il convient de noter que toutes ces partitions ont été tirées de Rotten Tomatoes et étaient basées sur des émissions publiées en 2019.

Étant donné qu’Apple TV + et Disney + sont sortis à la fin de 2019 et n’ont vu qu’une poignée d’émissions – Disney + a notamment fait jouer The Mandalorian au cours de ses premiers mois – peut-être que les chiffres de 2020 montreront comment se porte chaque plateforme de streaming. consommateurs à grande échelle. Après tout, Disney + n’a toujours pas été déployé dans la grande majorité des pays à l’échelle internationale, Apple TV + était disponible presque partout dans le monde dès le début.

