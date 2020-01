Apple TV + film d’animation original du Jour de la Terre exprimé par Meryl Streep

Apple propose généralement des moyens créatifs pour promouvoir le Jour de la Terre chaque printemps et cette année, elle sortira un film d’animation original mettant en vedette la voix de Meryl Streep basé sur le livre pour enfants, Here We Are: Notes for Living on Planet Earth d’Oliver Jeffers .

Streep s’apprête à raconter le film, voici les autres acteurs impliqués dans le projet (via The Hollywood Reported):

Le triple lauréat d’un Oscar jouera avec Chris O’Dowd (Sundance’s State of the Union), Ruth Negga (Preacher) et Jacob Tremblay (Doctor Sleep) dans Here We Are: Notes for Living on Planet Earth.

Le long métrage d’animation original d’Apple devrait durer 36 minutes et sortira en avril sur Apple TV +, un peu moins d’une semaine avant le 50e Jour de la Terre.

Voici comment Apple décrit le film:

Here We Are suivra un enfant précoce de 7 ans (exprimé par Tremblay) qui, au cours du Jour de la Terre, apprend les merveilles de sa planète grâce à ses parents (Negga et O’Dowd) – et à une mystérieuse exposition au Musée de tout. Streep racontera le film.

