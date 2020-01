Apple TV + les créateurs de «Little America» parlent du podcast de l’épisode à venir et plus encore

La dernière série originale Apple TV + Little America a jusqu’à présent été l’une des émissions les mieux reçues sur la plate-forme, se maintenant à 100% sur Rotten Tomatoes. Dans une nouvelle interview cette semaine, l’équipe derrière la série d’anthologie a offert de nouveaux détails sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi Apple pour le spectacle, et ce qui va suivre.

Kumail Nanjiani, l’un des créateurs et producteurs de Little America, a expliqué qu’il avait présenté le spectacle à «un tas d’endroits différents». Les réseaux traditionnels étaient préoccupés par le scénario centré sur les immigrants et l’absence d’une «star», explique Forbes .

Ils étaient tous coincés dans leurs anciennes habitudes. Ils étaient comme: “ Attendez, vous voulez faire une émission qui n’a pas de stars, qui a la majorité des leads non blancs sur notre réseau très grand public? ” Ils avaient un peu peur d’une émission qui était une émission d’anthologie sur les immigrants venant en Amérique.

Apple, en revanche, ne semblait pas du tout inquiet, selon Nanjiani. Nanjiani a co-créé et produit la série aux côtés de sa femme, Emily V. Gordon, Lee Eisenberg, Alan Yang, Joshuah Bearman et d’autres

Nous sommes allés avec Apple parce qu’ils semblaient extrêmement passionnés et ils ont dit qu’ils nous feraient confiance, nous laisseraient faire le spectacle que nous voulions faire, et ils le soutiendraient. Nous voulions que le spectacle soit quelque chose qui allait être accessible à beaucoup de gens.

Eisenberg a ajouté qu’Apple soutenait également l’idée de l’émission, malgré le fait qu’elle n’avait pas nécessairement le drame ou l’intensité d’autres émissions. «Ils ont compris que les histoires étaient petites, mais les histoires avaient du cœur et des personnages que vous recherchiez au centre», a-t-il expliqué.

À l’avenir, Eisenberg a déclaré que la portée de Little America ne fera que s’agrandir. Il y aura bientôt des listes de lecture sur Apple Music faisant la promotion de chaque épisode de l’émission ainsi qu’un livre en quelque sorte. Peut-être plus particulièrement, il y aura également un podcast qui plonge davantage dans les histoires et la musique de la série. Cela fait suite à un rapport de Bloomberg plus tôt cette semaine, selon lequel Apple explorait les podcasts compagnons pour ses émissions et films TV +.

Apple est une marque mondiale et aux multiples facettes. Nous faisons un podcast pour approfondir les histoires et la musique de l’émission. Il y aura également une playlist pour chaque épisode. Nous publions également un livre. Apple a une infrastructure qui semblait pouvoir toucher toutes les différentes pièces que nous voulions.

Vous pouvez lire l’interview complète, avec des citations de Nanjiani, Gordon et Eisenberg sur Forbes.

