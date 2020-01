Apple TV + partage la première bande-annonce de «Mythic Quest: Raven’s Banquet»

Apple TV + a partagé la première bande-annonce de “Mythic Quest: Raven’s Banquet” et vous pouvez la regarder dès maintenant.

Rencontrez l’équipe derrière le plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps. Mais dans un lieu de travail axé sur la construction de mondes, la formation de héros et la création de légendes, les batailles les plus disputées n’ont pas lieu dans le jeu – elles se déroulent au bureau.

“Mythic Quest: Raven’s Banquet” est produit par Rob McElhenney et Charlie Day (“It’s Always Sunny in Philadelphia”); Michael Rotenberg et Nicholas Frenkel (3 pièces), Jason Altman, Danielle Kreinik et Gérard Guillemot (Ubisoft), David Hornsby (“It’s Always Sunny in Philadelphia”) et Megan Ganz (“Modern Family”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”). Le casting de l’ensemble de la série comprend également le lauréat d’un Oscar F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicadao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.