Apple TV Plus arrive sur les anciens téléviseurs LG OLED, NanoCell et UHD

Pensez-vous simplement parce que vous avez acheté votre téléviseur LG l’année dernière que vous alliez manquer l’accès natif aux émissions Apple TV Plus et à l’application Apple TV? Détrompez-vous.

LG a annoncé que tous ses téléviseurs OLED de 2019 recevront une mise à jour en direct qui apportera le nouveau service de télévision construit par Apple aux écrans, permettant aux propriétaires de lancer des émissions comme The Morning Show, See et Little America de la plate-forme intelligente LG.

L’amour est également partagé plus bas sur la gamme LG, les téléviseurs NanoCell (séries SM9X et SM8X) étant mis à niveau, tandis que plus tard dans l’année, les téléviseurs LCD UHD (séries UM7X et UM6X) bénéficieront également des fonctionnalités.

Sélection en streaming

Tous les téléviseurs LG 2020 recevront les applications dès leur lancement, tandis que plus tard cette année, LG déploiera les fonctionnalités sur des modèles 2018 encore plus anciens. Il y a donc toujours de l’espoir si votre téléviseur n’est pas flambant neuf.

En plus d’offrir un accès aux émissions diffusées sur Apple TV Plus, l’application Apple TV permet aux téléspectateurs d’accéder à leurs vidéothèques iTunes, proposant environ 100 000 films et émissions de télévision à louer ou à acheter. Beaucoup sont désormais en 4K avec prise en charge Dolby Vision HDR, comme cela est compatible avec la majorité des nouveaux téléviseurs LG.

Avec le lancement d’Apple TV Plus, Apple (une fois notoirement fermé à laisser son logiciel s’exécuter sur les gadgets d’autres fabricants) a commencé à assouplir les appareils qui pourraient obtenir l’application TV – une étape importante car elle cherche à contester la domination de Netflix dans l’espace de streaming et à se battre hors nouvelle concurrence de Disney Plus.