Apple TV + pour célébrer le Jour de la Terre avec un film d’animation avec Meryl Streep

Apple célébrera le Jour de la Terre 2020 avec un court métrage d’animation sur Apple TV +, avec Meryl Streep.

Selon The Hollywood Reporter:

Meryl Streep prêtera sa voix à Apple TV + dans un court métrage d’animation célébrant le Jour de la Terre.

Le triple oscarisé jouera avec Chris O’Dowd (Sundance’s State of the Union), Ruth Negga (Preacher) et Jacob Tremblay (Doctor Sleep) dans Here We Are: Notes for Living on Planet Earth. Le film de 36 minutes est basé sur le livre pour enfants le plus vendu d’Oliver Jeffers en 2017.

Il devrait être diffusé le 17 avril sur la plate-forme de streaming du géant de la technologie, cinq jours avant le 50e anniversaire de la première célébration du Jour de la Terre.

L’histoire suit un garçon “précoce” de 7 ans qui apprend les merveilles de sa planète auprès de ses parents et du Musée de Tout.

Il doit être créé par la maison d’animation indépendante Studio AKA, dirigée par Philip Hunt, qui a co-écrit le projet avec Luke Matheny.

Comme mentionné, le film sortira le 17 avril. Pour célébrer le Jour de la Terre, les employés d’Apple portent souvent des t-shirts verts pendant quelques semaines, et l’année dernière, il y avait aussi un défi Apple Watch!

Célébrez le Jour de la Terre avec Apple

Apple TV +

Le film Apple Day de la Terre sortira le 17 avril!

