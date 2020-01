Apple TV + reprend le documentaire politique acclamé «Boys State», exec. produit par Laurene Powell Jobs

Après de nombreux éloges pour sa première au Sundance Film Festival, Apple a acheté le documentaire Boys State. Il est décrit comme une «histoire politique de passage à l’âge adulte, examinant la santé de la démocratie américaine» et devrait atterrir sur Apple TV + avec l’aide du studio de cinéma A24.

Le Hollywood Reporter a partagé l’exclusivité de l’accord, avec Apple et son partenaire de studio de cinéma A24 qui auraient dépensé 10 millions de dollars pour Boys State.

Voici un résumé du documentaire réalisé par Jesse Moss et Amanda McBaine.

Boys State raconte une expérience inhabituelle: 1 000 garçons de 17 ans de tout l’État du Texas se réunissent pour fonder un gouvernement représentatif. Des idéaux pleins d’esprit entrent en collision avec des trucs sales et bas tandis que quatre garçons d’horizons et de opinions politiques différents surmontent les défis de l’organisation de partis politiques, de la formation d’un consensus et de la campagne pour le poste le plus élevé au Texas Boys State – gouverneur.

Le film a été produit par Laurene Powell Jobs avec Davis Guggenheim, Jonathan Silberberg et Nicole Stott.

Apple et A24 travailleraient également sur un film intitulé On the Rocks qui a réuni Bill Murray et la productrice Sofia Coppola.

En ce qui concerne Boys State, vous pouvez consulter la critique complète du Hollywood Reporter sur la première de Sundance ici.

