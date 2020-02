Apple TV + série limitée basée sur l’histoire de WeWork en développement

Apple TV + développe une série limitée basée sur l’histoire de WeWork, selon un nouveau rapport de Variety. La série vient de Lee Eisenberg et Drew Crevello, et est basée sur le podcast Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”.

Ce sera le deuxième original d’Apple TV + d’Eisenberg, qui a créé l’émission bien examinée Little America et a signé un accord global avec Apple le mois dernier. Eisenberg est également bien connu pour son travail sur The Office.

Le podcast WeCrashed de Wondery est une série en six parties qui suit l’ascension et la chute de la start-up recroquevillée:

Les fondateurs de WeWork pensaient qu’ils étaient sur le point de faire l’histoire. L’entreprise était évaluée à 47 milliards de dollars, elle était prête pour une énorme introduction en bourse et son charismatique PDG Adam Neumann pensait qu’ils allaient changer le monde. Adam avait une vision prophétique de WeWork qu’il a vendue à certains des investisseurs les plus avertis du monde – mais sa vision a-t-elle jamais correspondu à la réalité de l’entreprise?

Si l’idée d’une émission de télévision basée sur WeWork vous semble familière, c’est parce que la série limitée Apple TV + est le deuxième original télévisé en cours de création basé sur le démarrage. Annoncée en décembre, Chernin Entertainment et Endeavour Content produisent également une série basée sur WeWork avec Nicholas Braun de “Succession”, bien que l’on ne sache pas encore quel réseau diffusera l’émission.

