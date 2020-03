Apple TV + series The Morning Show arrête temporairement la production de la série 2 par précaution contre les coronavirus

La série originale phare d’Apple, The Morning Show, arrête la production pendant deux semaines par mesure de précaution contre une éventuelle propagation des coronavirus, rapporte Deadline.

Ce n’est qu’une partie de plus de l’écosystème Apple qui est maintenant en pause à la suite de la pandémie de coronavirus.

The Morning Show est facilement la série originale la plus populaire d’Apple à ce jour et sa diffusion est actuellement prévue pour la deuxième année vers la fin de l’année. La décision de prendre un «hiatus» de production a été prise par Media Res, le studio derrière le spectacle.

Dans une déclaration à Deadline, le PDG de Media Res Michael Ellenberg a déclaré:

“De concert avec nos partenaires dévoués chez Apple, nous avons conclu qu’il serait prudent de prendre une pause de deux semaines pour évaluer la situation et assurer la sécurité des personnes incroyables qui font ce spectacle.”

La pandémie de coronavirus a entraîné des effets d’entraînement dans toutes les activités d’Apple, des opérations commerciales aux magasins de détail en passant par les fabricants de la chaîne d’approvisionnement. Apple a dit à tout le personnel de l’entreprise de travailler à domicile cette semaine si possible. Il a également réduit le nombre de sessions Today at Apple et Genius Bar en cours d’exécution – y compris les annulations directes dans certaines villes – dans les magasins Apple afin de réduire la densité humaine. Tous les magasins de détail Apple en Italie sont actuellement fermés car le pays prend des mesures sérieuses pour empêcher une nouvelle propagation.

La communauté Apple attend toujours les nouvelles des plans d’Apple pour la WWDC. La conférence – qui se tient généralement à San Jose en juin – ne se déroulera sûrement pas comme d’habitude. Cependant, Apple n’a pas officiellement annoncé l’événement, il n’a donc pas la même pression que les autres grandes sociétés technologiques pour annoncer des annulations. Il se déroulera probablement une semaine de conférence en streaming uniquement … nous attendons de connaître les détails réels chaque fois qu’Apple décide de les partager.

