Apple TV + un directeur créatif qui a supervisé des émissions de début comme “For All Mankind”

L’un des premiers dirigeants créatifs d’Apple TV + quitte l’entreprise, selon un nouveau rapport de Variety. Michelle Mendelovitz, qui a supervisé le développement de certaines des premières émissions Apple TV +, se dirige vers la 20th Century Fox Television, indique le rapport.

Mendelovitz agira en tant que vice-président principal du développement dramatique à la 20th Century Fox Television, assumant le rôle précédemment occupé par Chloe Dan. Elle rapportera à la vice-présidente du développement, de la comédie et du théâtre, Jennifer Gwartz.

Chez Apple, Mendelovitz a servi en tant que Creative Executive. Elle a rejoint la société en septembre 2018 et a supervisé le développement de nombreuses premières émissions Apple TV +. Rapports sur les variétés:

Mendelovitz a récemment servi en tant qu’exécutif créatif développant des séries de scripts et de documentaires pour Apple TV Plus depuis 2018, supervisant «For All Mankind», «Servant», «Visible: Out on Television», «Severance», «Defending Jacob» et « Invasion », ainsi que le documentaire sur la santé mentale d’Oprah Winfrey et du prince Harry.

Avant son passage à Apple TV +, Mendelovitz a travaillé comme vice-présidente de la programmation par script chez Sony. Dans un communiqué, Mendelovitz n’a pas commenté son départ d’Apple mais a déclaré qu’elle “ne pouvait pas être plus ravie” de rejoindre l’équipe de 20th Century Fox Television.

Suivez toutes les dernières émissions et films Apple TV + dans notre guide complet ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: