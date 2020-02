Apple unifie ses applications avec des achats multi-appareils

De la même manière que Microsoft l’a déjà fait avec l’intégration multiplateforme de sa boutique avec Windows et Xbox, Apple vient d’annoncer de nouveaux changements dans l’écosystème de votre magasin qui amènerait les applications iPad et iPhone à l’application de bureau sur MacOS.

En plus de l’extension de catalogue elle-même, ou plutôt de la fusion multiplateforme, les utilisateurs auront désormais la possibilité d’effectuer des achats universels qui leur permettront payer une seule fois pour une demande Disponible pour tous les appareils.

De cette façon, nous n’aurons pas à acheter la même application selon que nous voulons l’utiliser sur un iPhone, iPad, Apple TV ou tout ordinateur Mac. Il s’agit sans aucun doute d’une étape très réussie qui sera bien accueillie, respectueuse des principes et pratiques de l’App Store et de la nouvelle philosophie des services d’abonnement d’Apple.

Bien qu’il s’agisse également d’une amélioration pour les développeurs eux-mêmes, qui grâce à cette nouvelle intégration peuvent atteindre un plus grand nombre d’utilisateurs.

Ainsi, dans le cadre du premier processus d’adaptation avant ces changements, les catégories de l’App Store seront désormais unifiées en deux sections principales: «IOS App Store» et «Mac App Store», rendant les applications plus reconnaissables et allant au-delà de la suppression récente de jusqu’à 11 sections de votre boutique.

Cependant, les principales catégories resteront, le Mac App Store remportant la plupart des catégories provenant d’iOS, y compris “Livres”, “Nourriture et boissons”, “Magazines et journaux”, “Navigation” ou “Shopping”.

L’achat universel sera activé par défaut pour les nouvelles applications Mac Catalyst créé dans Xcode 11.4, ce qui signifie que lorsque vous créez une nouvelle application, elle utilise automatiquement le même identifiant de package que votre application iOS.

Ce qui n’a pas été spécifié, c’est si Apple prévoit d’effectuer un certain type de compensation rétroactive pour les utilisateurs qui ont déjà effectué ces achats en double.