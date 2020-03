Apple va lancer plusieurs Mac avec des processeurs ARM l’année prochaine, selon un initié – .

Apple lancera plusieurs MacBook et Mac basés sur ses propres puces ARM personnalisées en 2021, a déclaré un initié de confiance.

Les puces de la série A qui alimentent l’iPhone et l’iPad sont déjà plus puissantes que les puces d’Intel dans les tests, un détail qui a incité de nombreuses personnes à spéculer qu’Apple utiliserait des puces similaires à l’intérieur de ses ordinateurs.

La nouvelle note de recherche fait suite à un rapport du même initié qui a déclaré que le premier ARM MacBook pourrait tomber au second semestre 2020

Avec chaque nouvel iPhone qu’Apple lance, une puce de série A plus puissante et économe en énergie. Ces processeurs iPhone surpassent les puces Intel utilisées dans les MacBooks depuis quelques années maintenant. Ensuite, l’iPad Pro fonctionne sur des variantes mises à niveau de ces puces iPhone, qu’Apple annonce comme une tablette plus rapide que la plupart des ordinateurs portables. C’est pourquoi de nombreuses personnes ont émis l’hypothèse qu’un ARM MacBook est inévitable. Apple est en avance sur la concurrence en ce qui concerne les puces mobiles, et cette concurrence a déjà créé des puces ARM pour les appareils Windows 10, Microsoft prenant également en charge le nouveau genre d’appareils. Plusieurs fuites au cours des deux dernières années ont également prétendu que le MacBook ARM était déjà en développement chez Apple, pointant vers un lancement en 2020 pour les premiers appareils. L’un des initiés d’Apple les plus fiables est de retour avec un rapport qui indique qu’Apple aura plusieurs Mac basés sur ARM dans les magasins l’année prochaine, y compris des ordinateurs de bureau.

L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré récemment que le premier MacBook ARM pourrait être lancé dans la seconde moitié de 2020. Il a maintenant une nouvelle note de recherche (via MacRumors) qui affirme qu’Apple publiera ensuite des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau supplémentaires basés sur ses propres processeurs ARM personnalisés .

Apple aurait de nombreuses raisons de passer ses Mac d’Intel à ARM, a déclaré Kuo. En contrôlant ce composant particulier, Apple serait en mesure de rafraîchir les Mac sans avoir à attendre qu’Intel sorte ses dernières puces. Ce problème a retardé certaines actualisations de MacBook dans le passé, selon des rapports non officiels. De plus, les puces de la série A seraient entre 40% et 60% moins chères que celles d’Intel et pourraient aider Apple à proposer des prix compétitifs pour les appareils à venir.

À partir de 2022, les Mac ARM bénéficieront d’une autre mise à niveau remarquable, la nouvelle norme de port USB4, selon l’analyste. Kuo dit que la technologie ASMedia basée à Taiwan sera le fournisseur exclusif de contrôleurs USB pour les Mac ARM.

USB4 basé sur Thunderbolt 3 et USB, et offrira des vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gbit / s, ce qui se traduit par la prise en charge de jusqu’à deux écrans 4K ou un écran 5K sur un seul câble. L’USB4 fait partie du plan d’Intel visant à rendre Thunderbolt disponible gratuitement, ce qui pourrait augmenter le nombre d’accessoires Thunderbolt tout en réduisant les coûts.

Kuo est généralement précis sur le pipeline d’Apple, mais cela devrait toujours être traité comme une rumeur. Sans oublier que la crise de santé des coronavirus, qui aura un impact considérable sur l’économie, pourrait également modifier considérablement le calendrier de sortie des produits Apple dans les prochains mois.

