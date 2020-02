Apple va maintenant venir chez vous pour réparer votre iPhone – .

Peu importe à quel point vous êtes prudent ou à quel point votre boîtier est énorme, il est probable qu’un jour vous endommagerez votre téléphone. Peut-être que la seule chose plus frustrante que de se promener avec un écran fissuré est de trouver le temps d’aller au magasin pour réparer votre téléphone, mais Apple vient de rendre le processus un peu plus pratique en introduisant un nouveau service de réparation sur place qui verra un professionnel venir à votre domicile ou bureau pour effectuer la réparation.

Le service a été repéré pour la première fois par MacRumors la semaine dernière sur le site de support d’Apple, qui note ce qui suit: «Dans certains endroits, un service sur site peut être disponible.» Les réparations sur site seront gérées par Go Tech Services, qui se présente comme un service agréé Apple Fournisseur sur son site Internet. La seule façon de configurer une visite sur site est d’accéder au site Web de Go Tech via l’assistance Apple. Sinon, vous verrez l’erreur que vous obtenez lorsque vous cliquez sur le lien ci-dessus.

Selon MacRumors, des réparations sur site sont actuellement proposées à San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston et Dallas. Si vous recherchez des réparations sur le site d’assistance d’Apple dans n’importe quelle ville où des réparations sur site sont proposées, Go Tech sera la première option répertoriée. Si vous sélectionnez Go Tech, Apple vous avertira que «des frais de visite sur site peuvent être facturés en plus des frais de réparation standard du fournisseur». Vous pouvez ensuite cliquer sur «Réserver auprès de ce fournisseur» pour être redirigé vers le site Web de Go Tech, où vous pourrez choisissez une heure et un lieu pour la visite de réparation.

Apple a déjà proposé des réparations sur site aux entreprises, mais c’est la première fois que les consommateurs réguliers ont la possibilité d’obtenir un appel à domicile pour des réparations. Les services offerts par Go Tech ne sont pas tout à fait clairs, car MacRumors a pu sélectionner la société pour un écran d’iPhone fissuré, mais pas un remplacement de batterie.

