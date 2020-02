Apple va-t-il annuler la WWDC 2020 en raison d’un coronavirus?

Le Mobile World Congress a été l’un des premiers grands événements internationaux annulés cette année en raison de l’épidémie de coronavirus. Maintenant que le virus continue de se propager, des décisions plus difficiles sont prises, comme Facebook annulant sa conférence des développeurs F8, prévue en mai. Alors que juin approche à grands pas et que la conférence des développeurs d’Apple attire des participants du monde entier, Apple devra-t-elle annuler la WWDC 2020?

Pas plus tard qu’aujourd’hui, Facebook a annoncé qu’elle avait annulé sa conférence des développeurs F8 qui a lieu chaque année en mai, déclarant que la décision avait été prise de «prioriser la santé et la sécurité de nos partenaires développeurs, de nos employés et de tous ceux qui aident à mettre le F8 en marche».

Pendant ce temps, Microsoft a annoncé qu’il était la dernière grande entreprise à se retirer de la Conférence des développeurs de jeux 2020 prévue pour le mois prochain.

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont également pris dans une situation difficile et l’Organisation mondiale de la santé les conseille actuellement à ce sujet. Mais notamment, un membre du Comité international olympique a déclaré que s’ils annulaient les jeux d’été prévus du 24 juillet au 9 août, ils ne seraient probablement pas reportés.

Dick Pound, membre senior du comité et ancien champion canadien de natation, a déclaré que s’il s’avère trop dangereux d’organiser les Jeux olympiques cet été en raison de l’épidémie de coronavirus, les organisateurs sont plus susceptibles de l’annuler complètement que de le reporter ou de le déplacer.

Alors que la propagation du coronavirus en Italie et ailleurs dans le monde a augmenté, les responsables du CDC aux États-Unis avertissent que ce n’est probablement qu’une question de temps avant qu’une plus grande propagation du virus ne se produise dans les États (via le New York Times).

“Il ne s’agit pas tant de savoir si cela se produira plus, mais plutôt de savoir exactement quand cela se produira”, a déclaré le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires, lors d’une conférence de presse.

Apple devra-t-il annuler la WWDC 2020?

Avec tout ce tourbillon, Apple est sans aucun doute dans les délibérations sur ce qu’il faut faire de la WWDC cette année, car il annonce normalement les dates de l’événement en mars.

Apple pourrait avoir un peu plus de temps pour voir comment se déroule le coronavirus avant de prendre une décision ou pourrait repousser l’annonce des dates de la WWDC pour cette année. Mais il semble que les chances indiquent une bonne possibilité pour Apple d’annuler la WWDC 2020.

Apple repoussant les dates du début juin qu’elle détient traditionnellement à la WWDC n’est probablement pas une option car elle doit mettre le nouveau logiciel bêta à la disposition des développeurs à temps pour tester et planifier les mises à jour avant ses versions publiques d’automne de logiciels et de matériel. Le fait de repousser la conférence de quelques semaines ou d’un mois ne ferait probablement pas beaucoup de différence pour dissiper les problèmes de virus (si cela continue de poser problème en été) et repousser la WWDC plus loin que cela interférerait avec la version bêta et les plans de publication.

Cela pourrait donner à Apple l’occasion d’organiser une WWDC virtuelle pour cette année et, dans l’affirmative, pourrait offrir une expérience plus inclusive pour tous, car Apple s’efforcerait de tout offrir à distance. Et il pourrait toujours contenir un discours en direct du Steve Jobs Theatre pour tout lancer.

Qu’est-ce que tu penses? À ce stade, semble-t-il que l’annulation de la WWDC est l’option la plus sûre pour Apple ou devrait-il attendre plus longtemps pour passer un appel? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

