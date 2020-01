Apple vend désormais des versions reconditionnées de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max

L’un des moyens les plus abordables pour obtenir un iPhone est grâce au programme d’appareils remis à neuf de l’entreprise, et deux nouveaux appareils viennent de le rejoindre sur certains marchés.

Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez désormais acheter des versions entièrement rénovées de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max.

La société propose une variété de tailles et de couleurs de stockage pour les deux appareils. L’appareil le moins cher – c’est l’iPhone XS de 64 Go – coûte 699 $ tandis que les prix de l’iPhone XS Max de 512 Go par exemple sont de 1099 $.

Il n’est actuellement pas clair quand Apple proposera ses appareils reconditionnés sur d’autres marchés. Nous avons demandé à Apple de voir si ces offres arriveront bientôt au Royaume-Uni ou en Australie.

Un appareil reconditionné d’Apple est un combiné qui a déjà été utilisé par quelqu’un d’autre, puis échangé.

Après cela, l’entreprise inspecte et teste les appareils avant de les nettoyer et de les reconditionner, et il y a une nouvelle batterie à l’intérieur, assurant qu’ils devraient durer aussi longtemps que possible.

Ce sont des appareils déverrouillés pour que vous puissiez utiliser votre propre support avec eux, et ils sont livrés avec une garantie d’un an qui est similaire à ce que vous obtiendriez avec un tout nouvel iPhone.

Via GSMArena