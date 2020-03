Apple veut un iPhone 12 Pro sans connecteurs de charge

Le célèbre analyste Jon Prosser dit qu’Apple a repris l’AirPower, et a expliqué que cela est dû à l’intérêt de l’entreprise pour créer un iPhone 12 Pro sans port ni connecteur. En effet, cela signifie que la société Apple souhaite façonner un smartphone avec un design plus propre, sans connecteur physique et qui dépend uniquement et exclusivement de la charge sans fil.

L’idée sonne bien sur le papier, mais il est clair que représente un défi majeur, à tel point que peu importe à quel point ils le mettent, ils pourraient ne pas arriver à temps avec l’iPhone 12. Cependant, si Apple est vraiment sérieux avec cette idée, cela pourrait devenir l’avenir à long terme de sa célèbre gamme de smartphones, qui signifie que nous finirions par voir un iPhone sans connecteurs tôt ou tard.

Je sais que certains de nos lecteurs se demandent probablement ce qu’est l’AirPower, donc avant de continuer, nous allons l’expliquer. Il s’agit de une base de chargement sans fil qu’Apple développait il y a quelque temps, mais à la fin, il a finalement été annulé en raison de problèmes et de limitations techniques (il faisait trop chaud lorsqu’il était utilisé pour charger plusieurs appareils en même temps).

iPhone 12 Pro sans connecteurs: avantages et inconvénients

L’un des avantages les plus importants que nous avons dans l’élimination du câblage. Nous n’aurions plus à connecter le câble de charge à l’iPhone et l’iPhone à la prise ou à un port USB. On oublierait les câbles, nous n’aurions qu’à placer le smartphone dans la base de chargement et c’est tout.

Cela permettrait à son tour créer de nouveaux designs et améliorer la structure interne du terminal. Si cette conception sans connecteurs est utilisée dans l’iPhone 12 Pro, la résistance à la poussière et à l’eau serait plus efficace, et nous aurions une conception plus attrayante en général.

Il ne faut pas beaucoup de réflexion pour trouver des inconvénients majeurs à une telle conception. Tout d’abord, tous les écouteurs filaires qui n’ont pas de connectivité sans fil cesseraient de fonctionner avec l’iPhone 12 Pro, ce qui signifie que nous aurions à faire face une transition plus pénible que ce que nous avons connu à l’époque avec l’abandon du jack 3,5 mm.

N’oublions pas non plus qu’un design de ce type peut nous empêcher de charger le smartphone dans certaines situations dans lequel nous pourrions le faire par câble, comme dans une gare ou dans un aéroport. Vous aimez l’idée d’un iPhone 12 Pro sans connecteurs? Les commentaires sont les vôtres.

Mise à jour AirPower (2):

Apple estime qu’il est «nécessaire de pousser l’iPhone sans port»

Nom de code “Callisto” (identique à l’original)

Bobines d’émetteur moins nombreuses mais plus grandes que V.1 (essayant de résoudre la surchauffe avec moins de chevauchement)

Le matériau du prototype est un cuir blanc, au lieu du silicone d’origine pic.twitter.com/BpHG3rbAY5

– Jon Prosser (@jon_prosser) 24 mars 2020