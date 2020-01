Apple vient d’acquérir une startup d’IA basse consommation

Apple donne sa réponse standard: “Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de nos objectifs ou de nos plans.” Mais une illustration de Xnor.ai, partagée par ., montre un outil de vision artificielle qui identifie les objets d’une photo à l’aide d’un logiciel sur iPhone. Ce pourrait être le genre de capacité que nous pouvons attendre.

Apple: combien la société a dépensé pour l’acquisition de la startup novice

Ils ont été dépensés dans l’intervalle de 200 millions de dollars dans Xnor.ai. Il est issu de l’Allen Institute for Artificial Intelligence, ou AI2, créé par le co-fondateur de Microsoft Paul Allen . Voici combien Apple a dépensé Turi , une autre startup d’IA acquise par la société en 2016. Au cours des deux dernières années, Apple a également acheté la startup autonome Drive.ai , la société d’IA se concentre sur la confidentialité Silk Labs et démarrer la technologie vocale cordon de la gamme .

Des concurrents comme Google et Facebook ils utilisent les acquisitions pour développer leur talent d’intelligence artificielle et les nouvelles technologies assez souvent. Facebook a récemment dépensé quelque part entre les deux $ 500 millions et 1 milliard de dollars dans les laboratoires du CTRL pour le démarrage de la surveillance neuronale. Et bien que Google puisse jouer un rôle de premier plan en matière d’IA, cette acquisition de Xnor.ai pourrait donner un coup de pouce à la société, en particulier l’iPhone.